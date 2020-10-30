穩住參院！共和黨密州、明州都輸不得

共和黨 人預期，若要維持參院 多數，就必須在密西根州和明尼蘇達州奪下席次；參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在選前五天並預測，共和黨輸掉參院控制權的機率為50%，顯示與民主黨 勢均力敵。

共和黨議員可能在下周大選中丟失四席，但共和黨人認為，只要擊敗民主黨聯邦參議員彼得斯(Gary Peters，密西根州)或史密斯(Tina Smith，明尼蘇達州)，仍可保住共和黨在參院多數的地位。

參院共和黨此次背水一戰，共和黨有23席要改選，而民主黨只有12席；民主黨自2014年就未再掌握參院多數。

目前掌握參院53席的共和黨有信心打敗阿拉巴馬州參議員瓊斯(Doug Jones，民主黨)，這表示民主黨必須從共和黨手中奪走至少四席並贏得白宮，才能讓紐約州參議員舒默(Chuck Schumer)成為新的參院多數黨領袖。

參院共和黨團黨鞭、南達科塔州聯邦參議員熊恩(John Thune)28日說：「我認為是五五波，有些地方要打大仗，必須砸大錢或競爭激烈，但我們的候選人做得很好，鞏固他們的選區。」

538民調(FiveThirtyEight)顯示，民主黨人較可能贏得參院，且有80%機會在下屆國會擁有48到55席。

紐時與西耶納學院(NYT/Siena College)28日公布的民調顯示，彼得斯領先對手八個分點，與兩黨總統候選人在該州的支持率差距相當。

美國廣播公司(ABC)與華盛頓郵報(WP)20日到25日進行的民調，以及路透和艾普索斯(Reuters/Ipsos)21日到27日進行的民調顯示，彼得斯領先六個百分點。

不過，麥康諾28日在肯塔基州造勢時說：「(參院選舉)五五波，我們的曝光度很高，部分地區的選戰激烈。」

儘管共和黨的參院選情激烈，但麥康諾對自己的選區很有信心，「我有信心我會成功，我已經向肯塔基州的選民證明，且是強而有力的說服。」