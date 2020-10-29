2016最後爆冷州…今年不再支持川普 白登都領先

白登(左)與夫人吉爾。白登(右)28日前往德拉瓦州他們住家附近的投票站提前投票。(路透)

部分選情分析人士認為，未決定支持哪位候選人的選民在最後一刻投票給川普 ，是川普2016年意外當選的主要原因，但今年這個情況可能不會再現；根據華爾街日報(WSJ)和國家廣播公司新聞網(NBC News)28日公布的民調 ，目前沒有跡象顯示，未決定總統投票人選的選民，出現2016年最後選擇票投川普的現象。

另方面，目前各項民調都顯示，民主黨總統候選人白登 在關鍵州領先川普；他在密西根州取得小幅領先，威斯康辛州更領先超過10個百分點。

民意研究機構指出，2016年在威斯康辛、佛羅里達和賓州等關鍵州，約有13%的選民在選前最後一周才決定人選；此類選民中，在威州投給川普的票多了30%，在賓州和佛州也多了17%，成為川普爆冷勝選的關鍵。

華爾街日報與國家廣播公司新聞網民調發現與四年前截然不同的狀況，未決定人選的選民，選票分配較為平均，但整體來說較偏向白登。

共和黨民調專家麥金特夫(Bill McInturff)說：「我們察覺到這類選民傾向川普的跡象嗎？並沒有。」這類選民對於政治較為冷感，其中包括年輕男性、中間選民或不偏好任何政黨的民眾。

民主黨民調專家哈特(Peter Hart)表示，此類選民在民調中不滿政治，「感覺不到他們對國家抱有希望、樂觀和方向；這對現任總統絕對不是好現象，因為你就是讓人不滿的源頭。」

其中支持川普的選民表示看重經濟表現，以及稅務和減少政府干涉；支持白登的選民較關心新冠疫情，對過去四年川普執政感到不滿，寄望美國能團結一致。

華盛頓郵報(Washington Post)和美國廣播公司新聞網(ABC News)28日公布的民調顯示，白登在中西部兩個重要的搖擺州，密西根州和威斯康辛州的登記選民中，民調皆領先；在可能投票選民中，白登在密州以51%比44%領先川普。

紐約時報與西耶納學院(NYT/Siena College)28日公布的調也指出，白登在密州以49%比41%同樣領先川普。

除了在兩個中部搖擺州取得領先，白登也威脅共和黨傳統票倉喬治亞州和德州；川普則寄望將明尼蘇達州和內華達州納入版圖。

有線電視新聞網(CNN)與獨立民調機構SSRS最新全國民調更顯示，白登整體支持率54%，遠勝過川普的42%。