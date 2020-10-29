我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

如何逆轉勝? 川營救命招 喊話2016沒投票的隱形川粉出來投票

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
川普總統28日在亞利桑納州造勢。(Getty Images)
川普總統28日在亞利桑納州造勢。(Getty Images)

選前倒數時刻，儘管民調落後，但川普競選團隊大膽假設：若能催出2016年大選期間，支持川普總統但沒去投票的數百萬選民投票，就能成功連任；疫情持續升溫，川普28日不改選戰策略，持續在亞利桑納州舉行現場大型選舉活動。

美聯社分析，川普陣營認為，川普民調一直落後於民主黨候選人白登，問題就出在許多「隱形川粉」在民調中被忽略；這些支持者絕大多數為勞工階級白人，住在以工廠、農場或礦場為經濟命脈的鄉鎮，這些民眾是川普口中所說「被遺忘的美國人」(forgotten Americans)。

從傳統選舉的角度來看，這些民眾對傳統政治無感、脫節，卻滿腔熱血參加川普造勢活動，家門口也擺著挺川標語；川普競選團隊表示，這些支持者今年大量登記成為選民。

川普陣營這套理論能否經得起考驗，有著20張選舉人票的賓州將是試金石。

2016年大選時，賓州共有610萬選民投票，川普僅以4萬4292張選票險勝；美聯社指出，民主黨在這次選舉中，不管都會區或郊區，票數都巨量增加，極可能超越川普在上次選舉獲得的領先差距，如果川普今年大選要贏得賓州，川普陣營所指的「隱形川粉」果真存在，開票結果必能證明。

僅管美國疫情升溫，但為了有效催票，川普仍堅持舉辦大規模競選活動，本周在亞利桑納州布爾海德市(Bullhead City)和賓州拉翠柏(Latrobe)等共和黨鐵票倉都有大規模造勢，甚至一天連跑數場。

疫情期間舉辦大型選舉活動是好是壞，看法不一；川普一名顧問強調這些「無價」活動能促使大量媒體報導，抵消對手的經費優勢。

流行病學家表示，選舉活動構成重大公衛風險，因為與會者常近距離大喊和複誦口號，有助新冠病毒擴散；川普競選顧問說，川普造勢地圖落在防疫比較不嚴謹的地區，才會見到確診增加

維吉尼亞大學政治中心公關主任康狄克(Kyle Kondik)指出，這些造勢恐引火自焚，「曝光率增加未必吸引更多選票，我好奇部分中立選民是否會因活動完全無視防疫規範而掉頭離開。」

疫情處理不力，已讓川普嚴重流失郊區婦女票以及銀髮族選票；在種族衝突問題火上加油，則讓非洲裔婦女心寒，川普為所欲為的個性，則讓某些曾在2016年熱情相挺的支持者，如今悄悄離開。

川普 疫情 賓州

上一則

匿名者現身 前國安部幕僚長批川普不配連任 川回罵：下流胚

下一則

2016最後爆冷州…今年不再支持川普 白登都領先

延伸閱讀

最新／白登領先3州 續攻喬州德州 川普寄望明州內州

最新／白登領先3州 續攻喬州德州 川普寄望明州內州
川普造勢到一半突遭飛機闖入禁飛區！F-16戰機升空攔截

川普造勢到一半突遭飛機闖入禁飛區！F-16戰機升空攔截
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
紐時民調：你能從冰箱食物判斷選民挺川普或白登嗎？

紐時民調：你能從冰箱食物判斷選民挺川普或白登嗎？

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

2020-10-29 04:00
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46
新聞周刊封面。(取自Newsweek網站)

新聞周刊：中逾600統戰組織密謀顛覆美 商會、同鄉會上榜

2020-10-27 22:17
戴莫斯(左)和雷伊(右)，宣布起訴嫌非法在美國境內開展名為「獵狐」(Foxhunt)行動的八名中國政府特工。美聯社

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

2020-10-28 12:45
總統候選人終場辯論22日於田納西州納許維爾貝爾蒙特大學登場。(美聯社)

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

2020-10-22 23:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除