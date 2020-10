衝刺勝選關鍵州 白登搶攻喬州 力拚紅區變藍天

民主黨總統候選人白登27日在喬治亞州亞特蘭大市造勢競選。(美聯社)

民主黨總統候選人白登 (Joe Biden)27日赴喬州 造勢,試圖將長期支持共和黨的喬州「翻藍」;他指川普的防疫策略將帶來危機,川普也是領導美國 對抗新冠疫情的「最糟選擇」,美國應不分黨派、族裔成為團結的國家,他將帶領美國走入新篇章。

喬州自1992年以來就屬共和黨囊中物的「紅州」,共和黨原也自認為會輕鬆贏得喬州,但近日民調顯示,川普和白登在喬州的民調不相上下,民主黨陣營因此在選前最後一周採進攻策略;白登先後到喬州、愛阿華州,副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)也將赴亞利桑納州、德州,這些地區過去都是共和黨穩拿下的州。

紐約時報分析,近年來隨著喬州少數族裔、年輕人和郊區女性的投票率增加,喬州逐漸成為「紫州」,再加上共和黨逐漸失去亞特蘭大(Atlanta)郊區的支持,民主黨人認為喬州翻轉是白登勝選的關鍵。

白登27日首先到喬州Warm Springs,這是羅斯福總統(Franklin Roosevelt)去世前休養的地方,白登在致敬羅斯福總統帶領美國克服經濟大蕭條和二戰的同時,也將此地比喻為「美國得以治癒的起點」,稱會帶領美國走入新篇章,讓美國從疫情、族裔不平等、經濟萎靡等危機中重振。

白登表示,一位總統應該關心民眾需要,聽取科學建議,團結社會,拒絕分裂,尋求問題解決方案,而非搏取電視收視率,對民眾健康置若罔聞,「這也是我做總統的標準」。

白登表示,今年大選關鍵反映「我們想成為什麼樣的人」,試圖爭取獨立黨派和尚未投票的選民支持;他說,「美國需要希望、團結、愛,而不是恐懼、分裂或仇恨」,近來美國社會經歷族裔不公的動盪,面對疫情也有很多無名英雄在一線奮戰,他表示,無論黨派、族裔,美國都應該是團結的國家。

白登表示,若當選,將首先執行3月擬定的抗疫計畫,聽取醫療專家意見,而「川普是領導美國對抗新冠疫情的最糟選擇」。

白登表示,上周全美新冠病例猛增,且平均每天都有近千人死於新冠,但現任總統依然告訴我們「不用擔心」,甚至說「新冠基本只會影響患有心臟疾病的老年人」,這是不負責任地更改事實,「他(指川普)總說事情就是這樣(It is what it is.),他之所以這麼說,因為他就是這樣的人(He is who he is.)。」

白登在未來幾日還將赴威斯康辛州、密西根州和佛州發表競選演說。