衝刺勝選關鍵州 白登搶攻喬州 力拚紅區變藍天

民主黨總統候選人白登27日在喬治亞州亞特蘭大市造勢競選。(美聯社)

民主黨總統候選人白登 (Joe Biden)27日赴喬州 造勢，試圖將長期支持共和黨的喬州「翻藍」；他指川普的防疫策略將帶來危機，川普也是領導美國 對抗新冠疫情的「最糟選擇」，美國應不分黨派、族裔成為團結的國家，他將帶領美國走入新篇章。

喬州自1992年以來就屬共和黨囊中物的「紅州」，共和黨原也自認為會輕鬆贏得喬州，但近日民調顯示，川普和白登在喬州的民調不相上下，民主黨陣營因此在選前最後一周採進攻策略；白登先後到喬州、愛阿華州，副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)也將赴亞利桑納州、德州，這些地區過去都是共和黨穩拿下的州。

紐約時報分析，近年來隨著喬州少數族裔、年輕人和郊區女性的投票率增加，喬州逐漸成為「紫州」，再加上共和黨逐漸失去亞特蘭大(Atlanta)郊區的支持，民主黨人認為喬州翻轉是白登勝選的關鍵。

白登27日首先到喬州Warm Springs，這是羅斯福總統(Franklin Roosevelt)去世前休養的地方，白登在致敬羅斯福總統帶領美國克服經濟大蕭條和二戰的同時，也將此地比喻為「美國得以治癒的起點」，稱會帶領美國走入新篇章，讓美國從疫情、族裔不平等、經濟萎靡等危機中重振。

白登表示，一位總統應該關心民眾需要，聽取科學建議，團結社會，拒絕分裂，尋求問題解決方案，而非搏取電視收視率，對民眾健康置若罔聞，「這也是我做總統的標準」。

白登表示，今年大選關鍵反映「我們想成為什麼樣的人」，試圖爭取獨立黨派和尚未投票的選民支持；他說，「美國需要希望、團結、愛，而不是恐懼、分裂或仇恨」，近來美國社會經歷族裔不公的動盪，面對疫情也有很多無名英雄在一線奮戰，他表示，無論黨派、族裔，美國都應該是團結的國家。

白登表示，若當選，將首先執行3月擬定的抗疫計畫，聽取醫療專家意見，而「川普是領導美國對抗新冠疫情的最糟選擇」。

白登表示，上周全美新冠病例猛增，且平均每天都有近千人死於新冠，但現任總統依然告訴我們「不用擔心」，甚至說「新冠基本只會影響患有心臟疾病的老年人」，這是不負責任地更改事實，「他(指川普)總說事情就是這樣(It is what it is.)，他之所以這麼說，因為他就是這樣的人(He is who he is.)。」

白登在未來幾日還將赴威斯康辛州、密西根州和佛州發表競選演說。