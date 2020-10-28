川普嗆白登一當選 就會讓賀錦麗繼任

大選投票進入不到一周，川普總統27日連趕多場造勢競選。圖為川普27日下午在密西根州蘭斯市附近機場平台造勢競選。(美聯社)

川普 總統27日在密西根州 造勢時，在毫無根據的情況下，宣稱民主黨總統候選人白登 若當選總統，三星期後就會引用憲法第25條修正案(無法履行職務)，讓副手賀錦麗繼任總統，所以「不能讓這種事發生」，「賀錦麗不會是美國第一位女總統。」

數千名川普支持者27日不畏華氏30多度的低溫，湧入密西根州蘭辛市(Lashing)機場，過去兩個月川普已三度造訪密西根州；川普指賀錦麗是參議院中最自由派的議員，「桑德斯在她面前都顯得保守。」

他還講述自己與兒子拜倫染疫的經過，「兒子連藥都不用吃，年輕孩子免疫力強，應該讓他們回到學校」，他表示，11月4日開始，就不會有人天天喊「病毒、病毒、病毒」，現在是因為對手利用染疫人數來恐嚇人民。

「我們要恢復正常生活。」川普重申，這次大選是「川普蓬勃，白登封城」的選擇，這時台下群眾高喊，把主張嚴格防疫的密州州長惠特默「關起來」；他還說，郊區婦女希望社會恢復法律與秩序，一定要「讓孩子回到學校」，否則繼續關閉，酗酒、吸毒、自殺就會增加。

他也攻擊白登的經濟政策，導致三分之一的汽車工作轉移到墨西哥、加拿大，而且因白登長期支持，中國壯大，但對密西根一點都不照顧，「是我挽救了這種情勢。」

儘管多個民調顯示白登在密州稍微領先，共和黨委員會主席麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)27日表示，兩位候選人在密州的支持度比民調顯示的更接近。

密西根州與其他中西部州一樣，最近的新冠病例持續增加，上周七天的累積確診人數就有1萬3000多人，蘭辛市市長修爾(Andy Schor)說，當地已經出現第二波疫情，每個人都必須嚴肅防疫，「蘭辛需要一位支持我們的總統。」

威州西薩勒姆鎮(West Salem)從來沒有總統候選人到訪過，川普27日下午於該鎮球場舉行的造勢；西薩勒姆鎮的官員狄龍(Teresa DeLong)說，鎮民有的支持，有的反對該場活動，反對主因是當地染疫人數已高，很擔心群聚造成新一波病毒傳播，該鎮過去一周的新冠確診率達16.5%。

川普在演講提到8月下旬在基諾沙郡的反警察抗議事件，部分示威民眾甚至焚燒車輛，威州最後派出國民兵平息該項行動，川普稱這都是他的功勞。