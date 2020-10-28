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首次獨自站台 梅蘭妮亞自承：不全認同川普說話方式

記者謝哲澍／綜合報導
第一夫人梅蘭妮亞27日在費城近郊Atglen站台為川普催票。(美聯社)
第一夫人梅蘭妮亞27日在費城近郊Atglen站台為川普催票。(美聯社)

第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)27日在費城近郊Atglen首度獨自站台，為川普總統催票，也乘機反擊前助理史蒂芬妮．沃可夫(Stephanie Wolkoff)近期出書爆第一家庭內幕事件；她指媒體專注於小道消息及偏見，醜化川普及其支持者到她「無法辨認」的地步；但她也承認，並不總是認同川普說話的方式。

活動由白宮前資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)主持。比起川普動輒一個多小時的演講，梅蘭妮亞的講話簡短不少；她以「你好賓州(Hello Pennsylvania)」開場，稱自己染疫後康復狀況良好，「感謝你們在這期間給予我們家庭的愛；在經過治療以後，我們現在好多了。」

儘管賓州為兩黨兵家必爭之地，梅蘭妮亞的講話並未特別著眼於賓州選情，但她表示，只要川普還是總統，美國家庭、國家的傳統價值將繼續，「美國是充滿希望的國家，而不是充滿恐懼的國家。」

梅蘭妮亞稱讚川普工作不遺餘力，是一個鬥士，一直為美國人而戰鬥；不過，她也說，「我並不總是贊同他說法的方式。」引發台下一片笑聲。

梅蘭妮亞引用川普的話術，指白登在國會36年、任副總統八年一事無成，其社會主義政策將摧毀美國；她也抨擊民主黨和白登的價值觀和行為，指民主黨將自身利益置於美國之前、製造分裂，並在疫情爆發時用納稅人的錢攻擊總統，「在美國學習政治的孩子們，應該有一個更好的榜樣。」

她指責媒體用偏見偽造出第一家庭的負面形象，「這無法阻擋唐納德和我，繼續做正確的事情。」

她也以一名母親的身分，喊話職場母親，承諾將繼續維護女性權益，「如果你還未投票，那麼請記得出門投票，只有選川普才能讓美國繼續繁榮。」

川普 美國 梅蘭妮亞

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