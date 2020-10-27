疫苗快上市？牛津研發新冠疫苗試驗 老、少免疫效果佳

牛津研發疫苗在老人和青少年中免疫效果不錯， 疫苗有望很快問世。圖為本月20日在英格蘭利物浦市繼續研試。(美聯社)

牛津大學研發的新冠疫苗 ，在老人和青少年中產生免疫反應，疫苗有望很快問世，終結病疫為世界經濟帶來的重創。

參與製造疫苗的英國 藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)26日指出，這個疫苗對年長者造成的不良反應，比過去試驗所顯示的小。該公司疫苗9月因患者不明重病，終止疫苗在美國 第三期臨床試驗。

新冠病疫已在全球造成115萬人死亡，更重創全球經濟，也嚴重影響數十億人的生活，疫苗若能奏效，疫情將立即改觀。

來源：Reuters YouTube

阿斯特捷利康發言人說，牛津大學研發的疫苗AZD1222，對年長者與年輕人細胞與組織造成的免疫效應良好，而對信冠病毒荼毒較烈的年長者造成的不良反應，如過度刺激免疫系統，比過去試驗所顯現的小，這是很令人鼓舞的發展。

發言人說，試驗結果提供了進一步的證據，顯示ADZ1222疫苗的安全性與免疫效果。

牛津與阿斯特捷利康合作的ADZ1222和美國輝瑞(Pfizer)及德國生物科技公司(BioNTech)所生產的疫苗，可能很快就可獲得上市許可，替「後新冠」時代鋪路。

英國新疫苗最令人感到鼓舞的一點是，它對免疫力較低，較可能死於新冠肺炎的老人，照樣可以造成正常的免疫反應。

英國衛生部長漢考克說，這個疫苗還沒有準備好，不過他已在草擬後勤流通計畫，最快可能在2021年上半年大量問世。

牛津大學今年1月就開始研發又名ChAdOx1 nCoV-19的重組病毒疫苗。研究人員將原來的病毒抗原，由類人猿(黑猩猩)弱感染性流感病毒作為載體(viral vector)，帶到人類細胞去引發免疫反應，類如牛痘病毒、腺病毒疫苗。全球至少有25組新型冠狀病毒團隊使用這方法。