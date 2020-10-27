疫情狂燒德州 艾爾巴索市住院率暴增200% 宣布宵禁

天氣轉凉，全美新冠疫情繼續擴大。德州的疫情增加甚快。艾爾巴索市的新冠住院暴增20%。圖為大學生莎夏16日在艾爾巴索的德克薩斯大學接受新冠檢測。(美聯社)

德州疫情 逐漸惡化，艾爾巴索市(El Paso)新冠肺炎住院率在一個月內暴增200%，地方政府25日宣布宵禁 ，要求所有民眾居家避疫兩周，並將會議中心暫時改為臨時醫院；此外，同樣在艾爾巴索北邊的新墨西哥州也同樣面臨疫情升溫的趨勢，上周新增多達4252筆確診病例。

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艾爾巴索地方法官薩曼尼戈(Ricardo Samaniego)宣布25日晚間正式開始實施宵禁，在未來14天內民眾不得再晚間10時至凌晨5時這段時間外出，除非是為了工作或緊急事故等原因，違者將處500元。

艾爾巴索衛生局主任安琪拉‧莫拉(Angela Mora)指出，當地住院病患在過去三周內從259人躍升至786人；她警告目前由於醫院床位有限，若遇到心臟病、中風或車禍的急診患者院方可能無法及時處理。

地方政府也宣布，若有民眾未戴口罩或沒有保持社交安全距離也會面臨罰款，莫拉說：「若這樣情況繼續惡化，將危及到我們的醫療系統；為了不讓我們在醫院前線辛苦工作的夥伴們增加負擔，請所有人配合待在家中兩周的時間，暫停與外界接觸，直到疫情再度趨緩。」

德州州長艾伯特(Greg Abbott)也透過聲明表示，艾爾巴索會議中心在本周將被當作臨時醫院，比照一般醫院的規格提供100個床位，並新增900名醫護人員部署在當地各醫療機構；州政府辦公室還表示，已有官員協助安排另外100張床位，還有其他輔助醫療設備。

據稱，艾爾巴索25日當天新增超過500名確診案例，而該市衛生局官員認為情況還會持續加劇；艾爾巴索的官方統計顯示，目前有超過170名患者住在加護病房治療，25日的死亡案例增加三名，自3月疫情爆發以來，當地死亡人數已累積575人。