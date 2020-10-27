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參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

全美疫情惡化 川普稱「假新聞媒體陰謀」美股開盤重挫

編譯陳韻涵、記者顏伶如／綜合報導
川普總統26日再批新冠肺炎疫情惡化的消息是「假新聞媒體的陰謀」。（美聯社）
川普總統26日再批新冠肺炎疫情惡化的消息是「假新聞媒體的陰謀」。（美聯社）

川普總統26日再批新冠肺炎疫情惡化的消息是「假新聞媒體的陰謀」；不過，疫情讓經濟前景不明，加上國會恐難通過新紓困法案，美股26日開盤重挫。

針對白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)25日表示，政府將不會去控制疫情，而是聚焦發展療法和疫苗，導致民主黨人痛批政府放棄抗疫；但川普26日澄清將致力防止疫情擴散，衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)也指出，政府可控制疫情，但擊潰病毒仍有賴疫苗普及。

川普25日在新罕布夏州競選時，無視於美國疫情惡化，宣稱「接近疫情尾聲」；他將疫情惡化比作媒體陰謀，翌日推文：「貪腐媒體陰謀創新高，11月4日，主題將全然改變。」

本月初確診而後癒痊的川普表示，美國疫情比其他國家都還要嚴重，是因為「我們檢測、檢測、檢測」。但公衛官員和傳染病學者表示，確診率和住院率都在多州增加。

疫情遲未好轉，美股26日開盤重挫，一路走低，道瓊工業指數在開盤一小時後一度大跌720.73點，以27,685.38點作收，下跌650.19點或2.29%。

梅杜斯日前表示，政府「將不控制疫情，而是將確保得到疫苗和有效療法等緩和疫情的方式」，因為「這和流感一樣是傳染病毒」。

梅杜斯的發言讓白登逮到機會猛攻，稱「梅杜斯令人震驚地坦承，政府連試圖控制疫情都已放棄，他們已放棄保護人民的基本義務」；競選搭檔賀錦麗批評梅杜斯將新冠肺炎比作流感，「這是執政當局史上最大挫敗」。

吉羅爾出面消毒說，「我們可以控制疫情」；他並未強調三W防疫政策，包括留意和他人的距離、戴口罩且當無法避免觸碰時要常洗手，指數據顯示這些簡單的方法無法打敗病毒，而新冠肺炎的「棺材釘」將在疫苗問世並普及後拔除。

總部在紐約市的福克斯新聞多位主播傳出檢測陽性，需要隔離。(Getty Image...
總部在紐約市的福克斯新聞多位主播傳出檢測陽性，需要隔離。(Getty Images)

機上接觸病毒 福斯總裁、主播隔離

另據知情人士透露，包括福斯總裁華勒斯(Jay Wallace)、主播拜爾(Bret Baier)在內，以及記者和製作團隊，日前搭乘私人飛機時，機上有人後來檢測確診，同機者都得隔離；福斯基於隱私考量，未證實員工是否曾與確診案例接觸。

總部在紐約市的福斯新聞多位主播傳出檢測陽性，需要隔離。圖為主播裴瑞諾（Dana ...
總部在紐約市的福斯新聞多位主播傳出檢測陽性，需要隔離。圖為主播裴瑞諾（Dana Perino）。( Foxnews視頻)

總部在紐約市的福斯新聞多位主播傳出檢測陽性，需要隔離。圖為主播拜爾 （Bret ...
總部在紐約市的福斯新聞多位主播傳出檢測陽性，需要隔離。圖為主播拜爾 （Bret Baier）。( Foxnews視頻)

總部在紐約市的福斯新聞多位主播傳出檢測陽性，需要隔離。圖為麥卡蘭（Martha ...
總部在紐約市的福斯新聞多位主播傳出檢測陽性，需要隔離。圖為麥卡蘭（Martha MacCallum）。( Foxnews視頻)

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