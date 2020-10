全美疫情惡化 川普稱「假新聞媒體陰謀」美股開盤重挫

川普總統26日再批新冠肺炎疫情 惡化的消息是「假新聞媒體的陰謀」;不過,疫情讓經濟前景不明,加上國會恐難通過新紓困法案,美股26日開盤重挫。

針對白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)25日表示,政府將不會去控制疫情,而是聚焦發展療法和疫苗 ,導致民主黨人痛批政府放棄抗疫;但川普26日澄清將致力防止疫情擴散,衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)也指出,政府可控制疫情,但擊潰病毒仍有賴疫苗普及。

Cases up because we TEST, TEST, TEST. A Fake News Media Conspiracy. Many young people who heal very fast. 99.9%. Corrupt Media conspiracy at all time high. On November 4th., topic will totally change. VOTE!