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波洛西豪語：保眾院擴大席次 民主黨放眼2022

編譯陳韻涵╱綜合26日電
民主黨眾院議長波洛西，研判民主黨將續掌眾院，將有大作為。(美聯社)
民主黨眾院議長波洛西，研判民主黨將續掌眾院，將有大作為。(美聯社)

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)2019年曾說，民主黨2020年將取得眾院多數，如今在大選前一周，她似乎已達成目標，並持續擴大領先優勢。

民主黨掌握眾院的地位穩固，波洛西加強與總統候選人白登合作，擴大眾院席次以解決任何川普總統可能興起的選舉人團爭議。

波洛西表示，有信心民主黨將保住眾院，且已準備好放眼2022年選舉。

她告訴美聯社：「今年，我試圖領先兩年，我們將在此次選舉表現強勁，人們會持續看到我們的力量」；「我們試圖保有眾院並擴大席次，接著贏回參院和白宮」。

這對於過去兩年來領導風格備受挑戰的波洛西而言，堪稱轉捩點；她以政黨代言人之姿出頭，領導眾院彈劾川普並壯大民主黨。

民主黨在2018年的期中大選中推派40多名政治新人並取得多數，掠奪川普2016年搶下的選區，如今更放眼共和黨鐵票倉，如內布拉斯加州、印第安納州，甚至是阿拉斯加州和蒙大拿州，盡可能平衡選舉人團爭議。

為抗衡民主黨，共和黨需要再贏20席，但眾院共和黨領導階層已不抱太大希望；多名策士表示，川普將拖累眾院共和黨。

共和黨全國委員會(RNC)前主席史蒂爾(Michael Steele)說：「水漲眾船高，但現在看似民主黨漲潮。」

不過，親近波洛西的人士並未全盤認同她的觀點；兩年前，民主黨取得眾院多數時，川普並不在選票上，且新人往往再尋求連任時很容易被打敗，尤其是民主黨難以動員的川粉選區。

除了黨內人士獲得選民支持之外，波洛西也有銀彈支援；她正朝10億元的募款總額的目標前進，這是她領導民主黨近20年來的亮眼表現。

波洛西在此次選戰中，替民主黨募得2億2790萬元，大多數為眾院競選活動的政治獻金，但她也在8月的活動中為白登募得400萬元，並將500萬元發給各州的民主黨。

對於是否再次角逐議長，她肯定地說：「絕對會。」

再選議長是以後的事，當前要務是民主黨要增加五到15個眾院席次，她說：「我們本來的目標是把握眾院，在那之後將持續增加。」

眾院 民主黨 共和黨

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