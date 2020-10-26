我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診4300萬例 全美逾863萬例

強風增加山火風險 舊金山灣區36.1萬戶再停電

選前倒數 名人紛辦活動 鼓勵選民投票

記者胡玉立／綜合報導
搖滾天團「邦喬飛」(Bon Jovi)是國際級巨星24日在賓州為白登助選。(美聯社)
搖滾天團「邦喬飛」(Bon Jovi)是國際級巨星24日在賓州為白登助選。(美聯社)

在大選倒數計時的最後幾天，音樂界、運動界、劇場界等各領域知名人物，紛紛站出來，敦促大家投下神聖的一票。

以下是日內由跨黨派名人舉辦的催票盛會：

—29日晚上9時「每張票都重要：慶祝民主」活動，將在CBS和CBS All Access播出一小時。活動由歌手艾莉西亞凱斯(Alicia Keys)、女演員艾美莉卡．費瑞拉(America Ferrera)和非裔女星凱莉華盛頓(Kerry Washington)主持。酷玩樂隊(Coldplay)、女星珍妮佛·洛佩茲(Jennifer Lopez)、李奧納多·迪卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、娜塔莉·波特曼(Natalie Portman)等均將參與。

—劇院界則力推「行動：2020年投票」活動，內容包括音樂和簡短脫口秀，29日晚上9時免費直播後，會在YouTube上播出至11月2日。由女演員戴娜葛里拉(Danai Gurira)、東尼獎導演斯蒂芬·達爾德里( Stephen Daldry)和普立茲獎劇作家林恩·諾塔格(Lynn Nottage)執導。

— 美式足球(NFL)的催票活動則有西雅圖海鷹隊(Seattle Seahawks)總教練皮特·卡羅爾(Pete Carroll)和四分衛羅素·威爾遜(Russell Wilson)、舊金山49人隊(San Francisco 49ers )喬治·基特爾(George Kittle)和亞特蘭大獵鷹隊(Atlanta Falcons)托德·古利(Todd Gurley)參與。

—劇院製片人戴爾·莫特(Dale Mott)和作曲家諾蘭·威廉姆斯(Nolan Williams Jr.)發揮豐沛人脈製作「我有投票權」(I Have A Right To Vote)音樂錄影帶，鼓勵選民投票。影片找來音樂劇「漢密爾頓」(Hamilton)演員克里斯托弗·傑克遜(Christopher Jackson)、網球明星比莉·珍·金(Billie Jean King)等人參與，並涵蓋已故民權鬥士約翰·劉易斯(John Lewis)、大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)話語。

—連唐老鴨也敦促選民投票；音樂劇動畫短片「人人都有一張票」(“Everybody Gets a Vote)25日在YouTube和DisneyNOW播出，11月1日將在Disney Junior頻道亮相。

投票 YouTube 足球

上一則

亞裔成長快速 通訊投票卻不易

下一則

第二波疫情襲歐！西班牙宣布緊急狀態 義大利確診創新高

延伸閱讀

各企業鼓勵投票 給員工有薪假、漢堡店請吃薯條

各企業鼓勵投票 給員工有薪假、漢堡店請吃薯條
紐約遊行鼓勵投票爆衝突 1旁觀者被毆 狗亦負傷

紐約遊行鼓勵投票爆衝突 1旁觀者被毆 狗亦負傷
VOTE！ 鼓勵投票 TIME首改封面名稱

VOTE！ 鼓勵投票 TIME首改封面名稱
VOTE！ 時代雜誌鼓勵投票 封面名稱TIME首度更名

VOTE！ 時代雜誌鼓勵投票 封面名稱TIME首度更名

熱門新聞

1張圖看疫情：全球確診4300萬例 全美逾863萬例

2020-10-26 04:00
川普。（美聯社）

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

2020-10-21 12:20
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46
眾院議長波洛西仍對國會達成新一輪紓困方案懷抱希望。新華社

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

2020-10-19 01:51
總統候選人終場辯論22日於田納西州納許維爾貝爾蒙特大學登場。(美聯社)

完整版辯論／川白幾乎沒搶話 CNN：兩人都進步

2020-10-22 23:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天
杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

杭特性愛影片？ 郭文貴與巴農的網站流出照片 無法辨識

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂

房客驅趕禁令害死人？華裔耆老遭租霸 房屋可能打水漂
獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%

獨排眾議？股市研究團體：川普連任機率達87%
封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算

封面故事／別怕「人還在，錢沒了」…年金越早買越划算