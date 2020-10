選前倒數 名人紛辦活動 鼓勵選民投票

搖滾天團「邦喬飛」(Bon Jovi)是國際級巨星24日在賓州為白登助選。(美聯社)

在大選倒數計時的最後幾天,音樂界、運動界、劇場界等各領域知名人物,紛紛站出來,敦促大家投下神聖的一票。

以下是日內由跨黨派名人舉辦的催票盛會:

—29日晚上9時「每張票都重要:慶祝民主」活動,將在CBS和CBS All Access播出一小時。活動由歌手艾莉西亞凱斯(Alicia Keys)、女演員艾美莉卡.費瑞拉(America Ferrera)和非裔女星凱莉華盛頓(Kerry Washington)主持。酷玩樂隊(Coldplay)、女星珍妮佛·洛佩茲(Jennifer Lopez)、李奧納多·迪卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、娜塔莉·波特曼(Natalie Portman)等均將參與。

—劇院界則力推「行動:2020年投票 」活動,內容包括音樂和簡短脫口秀,29日晚上9時免費直播後,會在YouTube 上播出至11月2日。由女演員戴娜葛里拉(Danai Gurira)、東尼獎導演斯蒂芬·達爾德里( Stephen Daldry)和普立茲獎劇作家林恩·諾塔格(Lynn Nottage)執導。

— 美式足球 (NFL)的催票活動則有西雅圖海鷹隊(Seattle Seahawks)總教練皮特·卡羅爾(Pete Carroll)和四分衛羅素·威爾遜(Russell Wilson)、舊金山49人隊(San Francisco 49ers )喬治·基特爾(George Kittle)和亞特蘭大獵鷹隊(Atlanta Falcons)托德·古利(Todd Gurley)參與。

—劇院製片人戴爾·莫特(Dale Mott)和作曲家諾蘭·威廉姆斯(Nolan Williams Jr.)發揮豐沛人脈製作「我有投票權」(I Have A Right To Vote)音樂錄影帶,鼓勵選民投票。影片找來音樂劇「漢密爾頓」(Hamilton)演員克里斯托弗·傑克遜(Christopher Jackson)、網球明星比莉·珍·金(Billie Jean King)等人參與,並涵蓋已故民權鬥士約翰·劉易斯(John Lewis)、大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)話語。

—連唐老鴨也敦促選民投票;音樂劇動畫短片「人人都有一張票」(“Everybody Gets a Vote)25日在YouTube和DisneyNOW播出,11月1日將在Disney Junior頻道亮相。