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1張圖看疫情：全球確診4300萬例 全美逾863萬例

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白宮幕僚長稱不會去控制疫情 白登轟：放棄保護人民

編譯樊蕙／綜合25日報導
白宮幕僚長梅杜斯(右圖)25日在CNN受訪，回答主持人Jake Tapper(左圖)時表示，川普政府不會去管控新冠疫情，因為這就是重感冒，只有等疫苗出來再說。(美聯社)
白宮幕僚長梅杜斯(右圖)25日在CNN受訪，回答主持人Jake Tapper(左圖)時表示，川普政府不會去管控新冠疫情，因為這就是重感冒，只有等疫苗出來再說。(美聯社)

全美新冠肺炎疫情攀升之際，白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)25日表示，「我們不會去控制疫情」(We’re not going to control the pandemic) ，但政府會把重點放在讓有效的療法與疫苗上市。民主黨總統候選人白登則痛批川普政府已放棄抗疫。

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至25日，全美超過863萬例確診，超過22萬5000例死亡，高居全球各國之冠；全美新冠肺炎單日新增個案數量於24日連續兩天創新高。

該校統計，自23日晚間8時30分至24日晚間8時30分，全美新增8萬8973例確診感染新冠病毒，比前一天的7萬9963例增加許多。

目前全美疫情最嚴重地區是北部與中西部，50州中有約35州個案數量正在增加。

該校追蹤發現，24小時內死亡人數自從入秋以來大致保持穩定，在700至800人之間；而24日全美通報906人死亡。

梅杜斯25日在有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目上，被施壓解釋為何無法控制疫情時說：「因為這是像流感一樣的傳染性病毒。」

他說：「我們不會控制疫情；我們會控制的是取得疫苗、療法以及其他抗疫方面的事實；我們正在努力遏制疫情。」

梅杜斯也說，除了副總統潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)已於24日檢測出新冠病毒陽性之外，主導白宮新冠病毒抗疫小組的潘斯身邊還有「幾位」助理染疫。

而白宮多位官員們25日仍藐視取消本人親赴競選活動的概念。

潘斯辦公室也表示，沒有打算縮減競選活動；梅杜斯說，潘斯會戴上口罩，「因為醫師勸告他那樣做」，但他在發表演說時會摘下口罩。

白登25日表示，梅杜斯的說法顯示川普政府「已經放棄」試圖減緩新冠病毒擴散。

白登在聲明中說：「梅杜斯今晨令人震驚地坦承，政府連試圖控制疫情都已經放棄，他們已經放棄保護美國人民的基本義務；這並不是梅杜斯失言，而是坦率地承認了川普總統自危機爆發以來顯而易見的策略：揮動失敗的白旗，並且希望只要忽視就能讓病毒消失；病毒沒有消失，也不會消失。」

疫情 白宮 川普

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