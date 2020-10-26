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第二波疫情襲歐！西班牙宣布緊急狀態 義大利確診創新高

編譯林梅婕／綜合25日電
新冠疫情在全歐掀起第二波，各國紛紛採取封城對策。義大利25日下午強制全民戴口罩。圖為在戶外的羅馬民眾多數仍未戴口罩。(美聯社)
新冠疫情在全歐掀起第二波，各國紛紛採取封城對策。義大利25日下午強制全民戴口罩。圖為在戶外的羅馬民眾多數仍未戴口罩。(美聯社)

歐洲國家面臨第二波新冠疫情來襲，西班牙21日確診人數累計達到100萬人以上，為歐洲病例數最多的國家，總理桑傑士(Pedro Sánchez)25日宣布全國進入緊急狀態義大利則在25日創下單日確診新高紀錄，總理孔蒂(Giuseppe Conte)宣布26日起將加強全國防疫措施，限制部分商業活動。

西班牙為歐洲第一個突破百萬確診紀錄的國家，全國緊急狀態將延續至明年5月9日，桑傑士23日表示，實際的確診人數恐怕是統計數字的三倍以上。

西班牙政府將在晚間11時至上午6時之間實施全面宵禁，但加納利群島(Canary Islands)除外；該命令也允許地方政府自行決定是否進行全面或部分經濟活動封鎖、公共及私人聚會場所人數不得超過六人、以及區域間禁止通行等規定。

桑傑士25日透過電視演說表示：「我們必須保護我們的生命，有些犧牲是無法避免的，若不是有控制疫情的必要，聯邦和地方沒有任何一個政府單位想要限制人民的活動。」

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的統計，西班牙確診人數已經衝破104萬人，死亡人數近逼3萬5000人。

據稱，義大利的確診人數也在持續上升，對該國醫療系統造成極大的負擔；政府也下令加強防疫管制，包括關閉健身房、游泳池和電影院，餐廳和酒吧在晚上6時過後就不可在室內用餐，但仍可提供客人外帶的服務。

該國政府也積極向民眾宣導，除了上班、醫療需求或就學等原因，盡可能避免外出，但尚未禁止區域之間的通行；孔蒂25日的記者會上表示：「這個月我們將受一些苦，但只要咬緊牙關撐下去，相信到12月我們會再度擁抱自由的空氣。」

義大利單日新增確診人數在25日突破紀錄，增加超過2萬1200人，死亡人數為128人；大部分中等學校的課程將暫停實體授課，改為遠端教學模式。

義大利 疫情 緊急狀態

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