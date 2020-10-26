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團隊多人染疫…潘斯照跑競選行程 衛生政策專家質疑

編譯樊蕙／綜合25日電
副總總潘斯身邊多位核心幕僚傳出新冠確診。(美聯社)
副總總潘斯身邊多位核心幕僚傳出新冠確診。(美聯社)

白宮表示，儘管副總統潘斯的多位高級助手確診感染新冠病毒，本周他仍打算積極投入競選活動行程。

潘斯發言人歐麥利(Devin O'malley)說，潘斯辦公室指出，他與夫人凱倫(Karen)25日都檢出新冠病毒陰性；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的標準，兩人都屬於染疫助手的「近距離接觸者」，但不會進行隔離。

歐麥利說，潘斯決定維持他的出訪行程是「經過與白宮醫療小組的諮詢」並「依據CDC的必要人員相關指南」；這些指南要求曾接觸感染新冠病毒人士的必要工作人員，密切監督新冠肺炎症狀，並在與他人接觸時戴口罩。

他說，潘斯與夫人凱倫的「健康狀況仍相當良好」。

潘斯24日在佛羅里達州進行一天的競選活動後，被目擊戴著口罩搭乘空軍二號返回華盛頓(Washington)，而此前不久潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)染疫消息剛傳出。

潘斯排定於25日下午在北卡羅來納州金斯頓(Kinston)舉行一場造勢活動，並於26日計畫前往明尼蘇達州，27日則打算再次回到北卡州。

白宮官員宣稱，關於必要工作人員的聯邦法規，允許潘斯在接觸新冠病毒後不須自我隔離，仍可繼續進行競選活動，這種說法卻遭到衛生政策專家質疑。

多位衛生專家說，競選活動並不屬於相關指南範圍內的正式職責。

CDC為必要工作人員頒布的指南，是為了確保警方、第一線防疫人員、以及關鍵的運輸與食品業工作人員，仍可履行無法遠距進行的工作職責。

國土安全部詳細說明的16種關鍵性基礎建設工作人員，包括在軍事基地、核能發電廠、法院、以及諸如水壩與自來水廠等公共工程機構任職的員工。

約翰霍普金斯大學(JHU)公共衛生實務學院副院長沙夫斯坦(Joshua Sharfstein)說：「我在名單上沒有看到競選活動。」

副總總潘斯身邊多位核心幕僚傳出新冠確診。圖為副總統辦公室幕僚長Short也確診陽...
副總總潘斯身邊多位核心幕僚傳出新冠確診。圖為副總統辦公室幕僚長Short也確診陽性。(美聯社)

白宮 北卡羅來納州 CDC

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