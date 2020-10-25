單日增8.37萬! 美確診天天創新高 佛奇：不排除全國強制戴口罩

美國新冠肺炎病例連續五天創新高，非都會區比都會區確診率還高。圖為明爾瓦基檢測人員準備為駕車民眾檢測。(美聯社)

美國 新冠肺炎不僅新增病例23日再創單日新高，新冠肺炎住院率也增加40%，凸顯之前未受疫情 重創的每一個地區都有病毒迅速擴散的跡象；公衛專家佛奇 (Anthony Fauci)也呼籲人們自發性戴口罩防疫，否則不排除採取全國強制規範。

約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，全美23日通報新增8萬3757宗確診病例，超過此前7月16日的7萬7362例最高紀錄；這也是全美新增病例連續第五天增加；紐約時報統計，新冠肺炎住院率增加40%，其中又以中西部和西部山區最慘。

JHU統計，疫情開始迄今，美國至少857萬1711人確診、超過22萬4771人死亡；全球確診病例至少4252萬5834例、至少114萬8512人病歿。

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)23日在記者會上說：「我們處於疫情的危機關頭，尤其是北半球，未來幾個月將非常艱困。」

譚德塞警告，「太多國家出現確診病例突破性成長的情況」，醫療資源超過負荷，「我們呼籲各國領袖採取緊急行動，進一步避免不必要的死亡、避免醫療體系崩潰及再度關閉校園」。

傳染病學家和公衛研究員表示，大專院校開學後，群聚增加而致疫情加劇，部分州當前情況甚至比春夏之際還要嚴重。

華爾街日報分析JHU和人口普查局數據顯示，非都會區的每十萬人確診比率，已比都會區還高，翻轉過往情況。

密蘇里州衛生廳主任威廉斯(Randall Williams)說：「人們希望夏季疫情好轉，的確有稍微改善一小段時間，但當我們解封並開始接觸人群，疫情再度惡化。」

威廉斯說，密州新冠病毒感染人數已從5萬人增至7萬5000人，夏季感染族群多為18到24歲的青少年，目前則為人口稠密都會區(如聖路易斯)的30多歲到40多歲壯年。

來自Covid Tracking Project 和JHU的數據顯示至少八個州的新冠住院率增加，肯塔基州、內不拉斯加州、北達科他州、俄亥俄州、俄克拉荷馬州、南達科他州、威斯康辛州、及懷俄明州。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)主任佛奇23日受訪時呼籲人們戴起口罩，遏止疫情擴散。

健康計量評估研究中心指出，如果95%的美國人遮住口鼻，可能染疫死亡的人數將減少13萬人。

佛奇先前不完全贊成各州強制規範全體州民戴口罩，但現在情況不同了。佛奇說，「若人們仍不戴口罩，恐怕得強制規範」；他說：「實行上會有困難，但若人人同意這很重要，就會強制執行。」