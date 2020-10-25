新冠疫情急攀 洛磯山脈地區告急

洛磯山脈沿線的州，如今是新冠肺炎的重災區，確診人數猛增；圖為一群不戴口罩的愛達荷州民眾參加宗教活動。(美聯社)

疫情 爆發至今，東西岸人口密集的城市幾乎是哀鴻遍野，但相對人口密度較低的洛磯山脈地區在初期並未受到太大的影響；然而，蒙大拿州卻在今年夏天爆發單日確診超過900人的紀錄，街上開始出現人人戴口罩的畫面，婚禮和各種社交活動也都相繼取消。

最近在洛磯山脈一帶無論染疫人數或住院率都急遽上升，成為國內最後受到疫情衝擊的地區，科羅拉多、新墨西哥、愛達荷、蒙大拿、猶他和懷俄明州 的確診率近期都幾乎達到巔峰；而當地醫療資源匱乏的程度，也經常導致剛入院的病患在短時間內就必須出院。

蒙大拿州確診人數已經達到2萬6503人，黃石郡(Yellowstone County)衛生官員佛萊頓(John Felton)說：「許多人對失去原有的生活已經感到厭煩了。」

目前該地區死亡率尚未顯著的提升，不過據公衛人員的觀察，洛磯山脈很快就會陷入東西岸地區在疫情剛爆發時的狀況。

新墨西哥州 長米歇爾·盧楊·葛理申(Michelle Lujan Grisham)表示，該州單日確診人數從9月1日的108人，至今已增至800人以上；葛理申上周宣布，人群聚集的公共場所如餐廳和酒吧等必須關閉兩周，若員工有四人以上確診則必須關閉超過14天。

懷俄明州單日確診人數從9月1日的24人，至今達到322人，該州共和黨州長戈登(Mark Gordon)已要求國民兵協助追蹤染疫人士接觸者。

愛達荷州當地West Ada School District學區學校，因校內難以保持社交安全距離，甚至還有學生沒戴口罩，導致超過600名教師突然告假；過去一個月以來，該州單日確診人數從200人開始上升，至今已達到900人以上。

猶他州9月初的單日確診人數僅300人，目前已上升到1300人；鹽湖城還有一家地方醫院，因為加護病房的患者超過負荷量，必須增設過度區提供需要住院的病患暫時滯留，來自非營利組織醫療機構Intermountain Healthcare的傳染病醫師文托(Todd Vento)說道：「我們已經走投無路了。」