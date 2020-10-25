我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情燒到副總統身邊 潘斯的幕僚長、高級顧問紛確診

美確診增8.37萬創新高 佛奇：不排除強制全國戴口罩

新冠疫情急攀 洛磯山脈地區告急

編譯林梅婕／綜合24日電
洛磯山脈沿線的州，如今是新冠肺炎的重災區，確診人數猛增；圖為一群不戴口罩的愛達荷州民眾參加宗教活動。(美聯社)
洛磯山脈沿線的州，如今是新冠肺炎的重災區，確診人數猛增；圖為一群不戴口罩的愛達荷州民眾參加宗教活動。(美聯社)

疫情爆發至今，東西岸人口密集的城市幾乎是哀鴻遍野，但相對人口密度較低的洛磯山脈地區在初期並未受到太大的影響；然而，蒙大拿州卻在今年夏天爆發單日確診超過900人的紀錄，街上開始出現人人戴口罩的畫面，婚禮和各種社交活動也都相繼取消。

最近在洛磯山脈一帶無論染疫人數或住院率都急遽上升，成為國內最後受到疫情衝擊的地區，科羅拉多、新墨西哥、愛達荷、蒙大拿、猶他和懷俄明州的確診率近期都幾乎達到巔峰；而當地醫療資源匱乏的程度，也經常導致剛入院的病患在短時間內就必須出院。

蒙大拿州確診人數已經達到2萬6503人，黃石郡(Yellowstone County)衛生官員佛萊頓(John Felton)說：「許多人對失去原有的生活已經感到厭煩了。」

目前該地區死亡率尚未顯著的提升，不過據公衛人員的觀察，洛磯山脈很快就會陷入東西岸地區在疫情剛爆發時的狀況。

新墨西哥州長米歇爾·盧楊·葛理申(Michelle Lujan Grisham)表示，該州單日確診人數從9月1日的108人，至今已增至800人以上；葛理申上周宣布，人群聚集的公共場所如餐廳和酒吧等必須關閉兩周，若員工有四人以上確診則必須關閉超過14天。

懷俄明州單日確診人數從9月1日的24人，至今達到322人，該州共和黨州長戈登(Mark Gordon)已要求國民兵協助追蹤染疫人士接觸者。

愛達荷州當地West Ada School District學區學校，因校內難以保持社交安全距離，甚至還有學生沒戴口罩，導致超過600名教師突然告假；過去一個月以來，該州單日確診人數從200人開始上升，至今已達到900人以上。

猶他州9月初的單日確診人數僅300人，目前已上升到1300人；鹽湖城還有一家地方醫院，因為加護病房的患者超過負荷量，必須增設過度區提供需要住院的病患暫時滯留，來自非營利組織醫療機構Intermountain Healthcare的傳染病醫師文托(Todd Vento)說道：「我們已經走投無路了。」

懷俄明州 疫情 新墨西哥州

上一則

力挺川普！鐵粉發起船隊、車隊「全國性遊行」

下一則

穆考斯基表態相挺 巴瑞特篤定出任大法官

延伸閱讀

哥倫比亞新冠確診數破百萬大關 全球第8國

哥倫比亞新冠確診數破百萬大關 全球第8國
台駐美處有人染疫 蕭美琴臉書報平安：病毒檢測陰性

台駐美處有人染疫 蕭美琴臉書報平安：病毒檢測陰性
中國新疆又見本土疫情 喀什出現無症狀感染者

中國新疆又見本土疫情 喀什出現無症狀感染者
維州州長諾譚染疫康復後民調回升 防疫獲64％滿意

維州州長諾譚染疫康復後民調回升 防疫獲64％滿意

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診逾849萬 加州逼近90萬

2020-10-24 04:00
川普。（美聯社）

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

2020-10-21 12:20
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46
眾院議長波洛西仍對國會達成新一輪紓困方案懷抱希望。新華社

選前最後機會！波洛西給白宮48小時達成紓困案協議

2020-10-19 01:51
川普總統在大選年突然變臉反中，與中國國家主席習近平的友情也不再。(路透)

WSJ：川普變臉反中 這句「新冠病毒來自美軍」是導火線

2020-10-17 21:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載
設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」
白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份

白登中國投資傳聞 媒體點名副手賀錦麗也有份
美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材

美國女婿茹素30年腎臟功能卻惡化 醫師籲茹素慎選食材
英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物