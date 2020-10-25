阿斯特捷利康、嬌生疫苗恢復研發

疫苗研發大廠阿斯特捷利康日前宣布新冠疫苗試驗將繼續。(路透)

疫苗 研發大廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)和嬌生(Johnson & Johnson)，先前因為第三階段試驗的過程中，有志願者因不明原因出現不適症狀而被迫暫停；然而，兩家公司日前都發表聲明，宣布試驗將繼續。

阿斯特捷利康指出，先前兩起案例中志願者出現疑似神經性副作用的症狀，但聯邦食品暨藥物管理局(FDA )已經完成調查，並允許該公司試驗研究持續。

據稱，一名英國 女性在使用阿斯特捷利康的疫苗後所出現的異常病症，被稱為「橫貫性脊髓炎」；但FDA經過數周的研究後，無法證實兩者之間有任何關連。

橫貫性脊髓炎是一種罕見的脊髓發炎疾病，但很少與疫苗接種有直接的關聯性，症狀包括肢體無力、失去溫痛覺和失禁等。

華爾街日報報導，當局並未發現任何證據，指向試驗者的病症是由疫苗所引起；但也有知情人士指出，當局並未排除兩者之間的關聯性，且要求研究人員監控並回報所有與受測者神經狀態有關的症狀，例如是否出現麻痺等。

阿斯特捷利康執行長索瑞特(Pascal Soriot)表示：「疫苗試驗將持續下去。」

嬌生也表示，所有志願者的研究結果顯示，並沒有任何證據指向他們的疫苗有嚴重的缺失，大規模的臨床試驗也將如期繼續，並且會按照獨立調查小組的建議按部就班地完成。

嬌生以聲明強調：「根據獨立專家們所更新的資料顯示，該公司的候選疫苗與試驗者病症無關。」

兩家公司在試驗停止前都發表過研發進度，嬌生曾指最快明年初可獲得使用授權；與英國牛津大學共同研發疫苗的阿斯特捷利康則說，若能順利通過安全性和有效性測試，年底前有機會讓一般民眾使用。