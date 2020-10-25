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防流感、新冠夾擊 自助防疫包上陣

記者胡玉立／綜合報導
向病患會員寄送克流感和新冠測試包，有助於及時幫助病人治療及確定病因；圖為一間藥廠推出的流感和新冠合一測試包。(歐新社)
向病患會員寄送克流感和新冠測試包，有助於及時幫助病人治療及確定病因；圖為一間藥廠推出的流感和新冠合一測試包。(歐新社)

流感季節到來，公衛官員擔憂流感傳播會對已經飽受新冠病毒疫情衝擊的醫療體系，造成雙重壓力。為防患未然，美國最大的健保公司「聯合健康保險」(UnitedHealthcare)決定，提供高風險患者20萬套內含抗流感藥物及新冠病毒測劑的流感防疫包，讓有症狀者在家測試、再郵寄至實驗室分析，幫助患者和醫師確定症狀是因流感或新冠病毒造成，及早做出正確治療選擇。

「免疫行動聯盟」(Immunization Action Coalition)副主任凱利·摩爾(Kelly Moore)說：「這些病毒已證明它們威力強大，也都會對醫療系統造成壓力；若兩者同時發威，影響堪憂。」

「聯合健康保險」自9月下旬開始邀請其聯邦醫療保險優勢計畫(Medicare Advantage)會員，註冊使用流感防疫包，迄今已有12萬人註冊，並展開運送；防疫包內含抗病毒處方藥「克流感」(Tamiflu)、數位溫度計及新冠病毒P.C.R.診斷測試劑。

有逾500萬Medicare Advantage會員的「聯合健康保險」表示，提前寄送「克流感」可減輕流感傳播威力，因為從症狀出現後，抗病毒藥物藥效每小時會逐漸變差，48小時後就無效了。如果迅速服用，克流感平均會將病程縮短一到兩天。對高風險群來說，迅速服用抗病毒藥物，尤其有助預防流感併發症。

所有取得流感防疫包的會員，都必須確認居住所在州，以便「克流感」處方藥由該州醫生發放；他們也必須用電話或以線上形式證明，自己會以遠距醫療方式接獲醫生指示後，服用處方藥或進行新冠病毒測試；還須同意不會將藥物轉給其他人。

「聯合健康保險」研發執行副總裁佛以達(Deneen Vojta)表示，他們的想法是，「患者得病之初，家裡就有迷你藥房。」目標是減少因季節性流感大增的急診室就診、住院和死亡人數。

該公司表示，只要是透過遠距醫療取得醫生建議，克流感或新冠病毒測試都是免費的。由於預防性護理減少住院費用，這些試劑包反而可以節省成本。

儘管沒有其他保險公司也表示有計畫發送抗病毒處方藥，但安泰保險(Aetna)將發送270萬名Medicare會員抗疫小包，內有溫度計、洗手液和口罩。安森保險(Anthem)則與社區組織合作，推出500間「快閃」診所，提供免費注射流感疫苗。

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