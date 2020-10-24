5100萬人提早投票 6大搖擺州 民主黨投票多於共和黨

全美已有超過5100萬選民完成投票，圖為北卡州選民排隊進入提前投票站。(路透)

距離總統大選僅剩11天，由於擔心新冠疫情和郵局遞送延誤，已有逾5100萬名選民提早投票 ，在六個搖擺州中，提早投票的民主黨 選民更遠高於共和黨 選民；這顯示22日晚間的最後一場總統辯論雖然吸引5500萬人收看，候選人川普與白登的表現亦較先前佳，但對選民投票意願的影響並不大。

●提早投票熱投票率可望創新高

根據「美國選舉計畫」(United States Elections Project)，截至23日上午，全美已有逾5100萬名選民提早投票，跟2016年同期提早投票的590萬選民相比，今年投票率可望創下新高。

提早投票在今年大選慰為風潮，已有5100萬選民完成投票；圖為猶他州鹽湖城的選民將郵寄選票投入郵筒。(美聯社)

目前提早投下的選票包括3540萬張郵寄選票和1560萬張親自投下的選票，相當於2016年37.1%的全國投票選民；不過美國選舉計畫創辦人麥唐納(Michael McDonald)指出，提早投票的步調已趨緩，18日已投票數還是2016年同期的六倍半，但本周已下降至不到五倍。

在六個關鍵搖擺州中，提早投票的民主黨和共和黨選民形成懸殊對比；根據民主黨數據分析公司Hawkfish內部資料，共和黨人擔心，民主黨能比共和黨吸引到更多過去不常投票或新登記的選民。

●民主黨領先 時間對川普不利

該數據僅呈現出選前優勢，目前投票率雖不代表川普總統會輸給民主黨總統候選人白登，但仍讓共和黨人焦慮；共和黨策士里德(Scott Reed)表示：「這是明擺著的警告。」

不過共和黨20日在佛羅里達州得到振奮消息，佛州提早親自投票的共和黨選民開始超越民主黨選民，但郵寄投票仍以民主黨為大宗；根據佛州選舉局(Division of Elections)，截至22日已有46萬3000張提早投下的選票，民主黨領先共和黨10個百分點。

民主黨在其他搖擺州的提早投票中大幅保持領先，包括亞利桑納州(領先16個百分點)、密西根州(24)、北卡羅來納州(14)、賓州(46)和威斯康辛州(22)。

副總統潘斯攜夫人，23日在印第安納州家鄉提前完成大選投票。(美聯社)

Hawkfish執行長孟德爾頌(Josh Mendelsohn)預期川普支持者將逐漸湧現，並警告勿過度信賴預測白登勝選的模型；儘管如此，共和黨人數據分析師威爾森(Chris Wilson)擔心，選民一旦投下選票便無法反悔，隨著大選接近，時間將對川普更不利。

●5500萬人收看 辯論主持人受好評

終場總統辯論落幕後，根據尼爾森收視率初步統計，六大電視頻道轉播吸引5500萬觀眾收看，比首場辯論6200萬人收看人數約少11個百分點。

觀眾普遍認為主持人韋爾克表現佳，就連首場辯論主持人華勒斯(Charles Wallace)都力讚「韋爾克主持得真好」，他表示：「我很羨慕，我也希望能夠主持這樣的辯論，讓候選人交換具體意見而不被打斷。」