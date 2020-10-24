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選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

川普變平和 白登變犀利 最後一辯終於正常了

編譯郭宣含／綜合23日電
川普在第二場總統候選人辯論會上，脾氣有所收斂，沒有那麼咄咄逼人。(美聯社)
川普在第二場總統候選人辯論會上，脾氣有所收斂，沒有那麼咄咄逼人。(美聯社)

今年總統選戰最後一場辯論退場，川普總統和民主黨總統候選人白登22日晚間的表現，應該不會改變太多選民的看法，但是這場辯論也把疫情期間不正常的選戰打法帶入正軌；特別是辯論委員會更改辯論規則，採取麥克風「消音」做法後，平緩了現場氣氛，卻也減低了戲劇性的衝突。

原本這場總統辯論定調為外交政策，但因為第二場辯論取消，使這場辯論涵蓋更多元的主題；「洛杉磯時報」(LA Times)整理出終場總統辯論的幾大看點，包括：

1. 川普不再咄咄逼人

川普在首場總統辯論自詡的策略是不讓白登和主持人開口，但這次他多半時候忍住爭吵的衝動，較少打斷白登，說話也較溫和，甚至不時對他辯論前先批評的主持人克莉絲汀．韋爾克(Kristen Welker)展現善意。

隨著辯論進行，他也更加活躍和強勢；不過，事實查核人員仍不斷確認他的談話是否為真。

白登在第二場總統候選人辯論會上，表現得泰然自若。(美聯社)
白登在第二場總統候選人辯論會上，表現得泰然自若。(美聯社)

2. 白登泰然自若

白登這回頭腦清楚，表現超越以往。白登在競選期間常常出現口誤，談話流暢和表達自己並非白登強項，此次也偶爾出現牽強說法，例如預測新冠肺炎死亡人數，有時候也會結巴。

3.麥克風消音

韋爾克主持大致順利的一大利器就是靜音按鈕，候選人發表兩分鐘談話時，不會受到另一人干擾，這讓川普得以稍微靜下來。

白登談話時，川普臉上不時皺眉，或露出懷疑和不敢置信的表情，他會舉起食指或禮貌舉手以表達發言意願；川普談話時，白登也會搖頭，偶爾誇張望向川普，但白登多數時候也會等待自己的發言時間，甚至不只一次讓川普說完話。

4.新冠疫情兩樣情

川普和白登談新冠肺炎時，兩人描述一黑一白，前者宛如童話，後者則如悲劇。

川普堅稱防疫有成，最糟時機已過，並承諾新冠疫苗即將問世；白登則直指「要為這麼多死亡負責的人，不該擔任美國總統」，他也預言美國疫情將邁入黑暗的凜冬。

國家廣播公司(NBC)記者克莉絲汀．韋爾克(Kristen Welker)主持第...
國家廣播公司(NBC)記者克莉絲汀．韋爾克(Kristen Welker)主持第二場總統候選人辯論會，場面掌控得當，頗有大將之風。(美聯社)

5. 把話說清楚

主持人詢問川普許多是非題，例如是否譴責白人至上主義，是否接受選舉結果等；不過川普的答覆反而更令人困惑，他先批評「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動，之後又多次稱自己是「在場最不種族歧視的人」。

白登之子杭特．白登(Hunter Biden)在烏克蘭事業也成為辯論議題，川普一再指控白登與其家族在伊朗、中國和俄羅斯作生意而獲利數百萬元；白登則回應：「我一生從未拿過外國半毛錢。」

6. 移民與對外政策

移民政策是川普任內最爭議話題之一，川普未清楚回應該如何讓移民家庭團聚，而是指控白登擔任副總統時興建收容移民的「牢籠」；白登回擊：「川普政府將移民兒童與其父母拆散，讓美國淪為笑柄，而且違反我們國家的每一項理念。」

川普大談對北韓的非傳統外交政策，並認為與其領導人金正恩會晤為一大成功；白登駁斥，川金會將北韓政權合法化，「川普談論的那位好友，其實是個惡棍。」 

白登 川普 移民家庭

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