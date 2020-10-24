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選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

川普佛州造勢 批疫情被誇大 白登網路演說：有人死於新冠 病史是相信川普

記者謝哲澍張筠／連線報導
民主黨黨總統候選人白登23日在德拉瓦州舉行記者會，宣布自己的抗疫計畫。(美聯社)
民主黨黨總統候選人白登23日在德拉瓦州舉行記者會，宣布自己的抗疫計畫。(美聯社)

川普總統23日再赴關鍵搖擺州佛羅里達州舉行兩場造勢活動，在總統辯論結束後全力爭取老年人和女性選票，自稱在全國的支持度領先白登，且贏得22日晚的辯論；民主黨總統候選人白登在德拉瓦州透過網路演說，批評川普對冠疫情說謊，美國人只要團結起來，就可以應對任何威脅。

「美國不需要社會主義總統，尤其是社會主義女總統。」川普也批評民主黨副總統候選人賀錦麗(Kamala Harris)「很糟糕」。

川普總統23日在佛州參加造勢大會，指責民主黨對手白登誇大新冠疫情，川普表示疫情將...
川普總統23日在佛州參加造勢大會，指責民主黨對手白登誇大新冠疫情，川普表示疫情將很快結束。(美聯社)

對川普來說，老年人口眾多的佛州是必須贏得的選區，佛州五分之一民眾超過65歲，他表示「老年人應被放在首位」，但不少選民認為，川普今年的防疫表現，讓許多老年選民的支持不如以往。

川普自稱在北卡、賓州的支持度都領先白登，在佛州和相鄰的阿拉巴馬州，共和黨更是表現出色，「(假民調)說我們在部分地區落後，但我們幾乎在各州都領先。」

白登開場以約五分鐘的時間，攻擊川普政府對新冠疫情的處理，強調染疫死亡人數，川普事先已知病毒致命，但蒙蔽國人導致無數家庭悲劇。

白登並舉競選過程接觸到的真實故事為例說，有民眾指身體健康的父親死於新冠，唯一病史是「相信川普」；川普無視疫情舉辦大型造勢活動，現場不戴口罩、沒保持距離，最後連白宮都成為疫區，民眾不應為疫情所役。

白登承諾，上任後將要求聯邦機構、跨州大眾運輸工具必需戴口罩，並瞭解各州的需求，將動用全國所有資源應對疫情，不分紅藍州合作起來。

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