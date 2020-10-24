白登辯論時看手表 川普批「老喬累了」更扯出陰謀論

民主黨總統候選人白登22日在田納西州舉行的第二場辯論會上低頭看手表。(美聯社)

民主黨總統候選人白登 22日晚間和川普 總統電視辯論時，曾查看手表；此舉不僅讓共和黨 人訕笑並大做文章，也觸發白登接收提示的陰謀論。

白登與川普在這場於田納西州納什維爾舉行、大選前最後一場總統辯論會中，討論了新冠疫情、美國家庭、種族、氣候變化、國家安全和領導能力等議題。兩黨人士均讚揚主持人國家廣播公司(NBC)記者克莉絲汀‧韋爾克(Kristen Welker)掌控得宜，但辯論中有些片段，讓部分觀眾不快，其中包括白登查看手表那一刻。

川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)帶頭上推特耍弄川普為白登起的綽號「昏昏欲睡的老喬(Sleepy Joe)」；他表示，「在辯論中查看手表就是討罵；喬只想離開那裡，他累了。如果老喬撐不到90分鐘，又怎能治國？」

反穆斯林團體「ACT! for America」創始人蓋布里耶(Brigitte Gabriel)推文：「白登不斷查看手表，睡覺時間過啦！」記者克萊·特拉維斯(Clay Travis)推文：「白登查看手表！就像拳擊手在確認自己能否戰到最後。」

川普則是轉推眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)一則附上白登看手表照片的推文，上頭寫道：「川普愜意自在，白登撐不下去。」

川普粉絲、演員詹姆斯·伍茲(James Woods)甚至冒出陰謀論，認為白登在辯論期間用手表來獲得外界幫助，這則推文被人點讚了43000多次：「老喬經常看手表。不用Apple Watch的人不知道，這種手表可以設定成自動接受並顯示簡訊。」

不過，從照片來看，白登在辯論現場戴的顯然是傳統指針手表，不是伍茲暗示的數位手表。