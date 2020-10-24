我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾849萬 加州逼近90萬

選民更看重「牛肉」川普抗中強硬形象成效難料

白登辯論時看手表 川普批「老喬累了」更扯出陰謀論

記者胡玉立／綜合報導
民主黨總統候選人白登22日在田納西州舉行的第二場辯論會上低頭看手表。(美聯社)
民主黨總統候選人白登22日在田納西州舉行的第二場辯論會上低頭看手表。(美聯社)

民主黨總統候選人白登22日晚間和川普總統電視辯論時，曾查看手表；此舉不僅讓共和黨人訕笑並大做文章，也觸發白登接收提示的陰謀論。

白登與川普在這場於田納西州納什維爾舉行、大選前最後一場總統辯論會中，討論了新冠疫情、美國家庭、種族、氣候變化、國家安全和領導能力等議題。兩黨人士均讚揚主持人國家廣播公司(NBC)記者克莉絲汀‧韋爾克(Kristen Welker)掌控得宜，但辯論中有些片段，讓部分觀眾不快，其中包括白登查看手表那一刻。

川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)帶頭上推特耍弄川普為白登起的綽號「昏昏欲睡的老喬(Sleepy Joe)」；他表示，「在辯論中查看手表就是討罵；喬只想離開那裡，他累了。如果老喬撐不到90分鐘，又怎能治國？」

反穆斯林團體「ACT! for America」創始人蓋布里耶(Brigitte Gabriel)推文：「白登不斷查看手表，睡覺時間過啦！」記者克萊·特拉維斯(Clay Travis)推文：「白登查看手表！就像拳擊手在確認自己能否戰到最後。」

川普則是轉推眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)一則附上白登看手表照片的推文，上頭寫道：「川普愜意自在，白登撐不下去。」

川普粉絲、演員詹姆斯·伍茲(James Woods)甚至冒出陰謀論，認為白登在辯論期間用手表來獲得外界幫助，這則推文被人點讚了43000多次：「老喬經常看手表。不用Apple Watch的人不知道，這種手表可以設定成自動接受並顯示簡訊。」

不過，從照片來看，白登在辯論現場戴的顯然是傳統指針手表，不是伍茲暗示的數位手表。

白登 川普 共和黨

上一則

全美確診上升 佛奇：白宮新冠會議 川普已數月未參加

下一則

川普變平和 白登變犀利 最後一辯終於正常了

延伸閱讀

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
終辯6看點：川普變平和 白登變犀利 辯論變正常

終辯6看點：川普變平和 白登變犀利 辯論變正常
估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」

估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

熱門新聞

紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時：川普是二戰以來美國民主最大威脅 用選票讓他下台

2020-10-17 22:50

1張圖看疫情：全美確診逾849萬 加州逼近90萬

2020-10-24 04:00
NBC主持人賈斯禮(右)在15日與川普的里民大會上，對川普總統許多違背事實的發言，會及時反詰；她準備充分且咄咄逼問川普，讓習慣說謊的川普占不到便宜。(美聯社)

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

2020-10-16 22:27
川普。（美聯社）

紐時選前爆料 挖出川普中資銀行秘密帳戶

2020-10-21 12:20
民主黨總統候選人白登(Joseph Biden)22日以「為我們家庭更繁榮的未來」為題投書世界日報，肯定亞裔美國人的地位和努力。(美聯社)

白登投書世界日報：為我們更繁榮的未來

2020-10-22 08:23
川普與白登今晚進行最後一場辯論。（路透）

辯論不斷更新／川普狂攻杭特 白登：唯一在中國賺錢的是川普

2020-10-22 22:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題
信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事

信不信由你！終場辯論揭露川普和白登不少事
OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲

OS全寫臉上！最終辯論白登表情超有戲
川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏

川普佛州造勢：全國支持度領先白登 終辯也是我贏
白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪

白登講九次「拜託」 成辯論口頭禪