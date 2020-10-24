支持逐步淘汰石油？恐傷白登選情 民主黨忙澄清

民主黨擔心總統候選人白登支持能源轉型，會影響到石油化工產業工人對他的支持；圖為德州一處石油化工廠。(路透)

民主黨總統候選人白登 22日晚間在辯論會上說，支持逐步淘汰石油 ，走向油料生產「轉型」(transition)，此話一出，引發石油與天然氣 等業者的緊張，民主黨陣營擔心白登汲汲經營的關鍵州賓州選情，可能因此遭受影響，連忙澄清，共和黨方面則抓緊機會，展開攻擊。

川普競選團隊總幹事史特平(Bill Stepien)對媒體指出，白登在辯論會上的發言傷害民主黨在賓州選情，如同「致命的最後一擊」，在俄亥俄州、明尼蘇達州恐怕也差不多。

史特平也說，辯論會舉行期間，川普競選團隊獲得網路捐款再創新高紀錄。

辯論會結束後，白登第一時間便對媒體澄清說，不會取消對於石化能源的補助，但長期目標則是淘汰石化能源；白登陣營23日則強調，白登絕對沒有全面廢除石油與天然氣的打算。

攸關2020年大選勝負的賓州、德州都是石油及生然氣生產重地，過去這段期間白登在這些決戰州極力爭取選民支持；白登說，期盼石油轉型是經過一段時間逐步完成。

白登競選團隊發言人羅素(Bill Russo)23日對媒體表示，白登絕不會廢除石化油料，「民眾也不會因此失業，事實上，我們不僅會保留就業，還會創造數以百萬計的工作機會。」

不過，白登在辯論會上承諾要讓石油產業轉型，卻在出產石油、向來身為共和黨票倉的地區，引發議論。

向來與川普總統關係密切的壓裂開採油氣田技術先驅、「大陸資源公司」(Continental Resources)石油大亨韓姆(Harold Hamm)指出，如果白登進一步限制美國石油與天然氣生產，加油站的汽油價格勢必上漲。他說：「白登若上台，消費者就吃虧了。」

白登過去就曾提過，支持對石油及天然氣產業加強管理的同時，擁抱太陽能等新興能源；白登的競選政見也包括限制溫室氣體排放、聯邦土地禁止核發石油或天然氣開採執照等。

美國「太陽能產業協會」(Solar Energy Industries Association)主席霍普爾(Abigail Ross Hopper)則說：「白登所說的，是全美九成選民都很明白的事情。大家都喜歡太陽能，也認清它是對抗氣候變遷的解決之道。不可避免的，這將導致對於石化能源的依賴降低。我們對於能夠帶領美國乾淨能源轉型引以為榮，不管選舉結果如何，我們都會繼續為經濟努力。」