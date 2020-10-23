FDA首次對外徵詢科學家 確保疫苗審核標準安全、有效

各大藥廠力拚疫苗研發進度。(路透)

各大藥廠力拚疫苗 研發進度，聯邦監管機構22日首次對外徵詢科學家的意見，確保政府對疫苗審核的標準足以鞏固使用者安全和有效性，聯邦食品暨藥物管理局(FDA )疫苗研究辦公室主任瑪莉安‧古柏(Marion Gruber)承諾，儘管加快疫苗研發也不會倉促行事；而聯邦衛生部長阿查爾 (Alex Azar)21日曾表示，年底前將至少會有一組新冠肺炎的疫苗準備就緒。

然而，許多民眾仍懷疑疫苗的研發是否涉及政治操作，FDA也將在年底面臨是否通過第一波疫苗審核的決議，但古柏說：「疫苗研發的進度可以加快，不過我必須強調，我們不會，也一定不允許倉促行事。」

衛生部長阿查爾透露，一般民眾有望在明年入春後接受疫苗，「今年年底前我們期望可以生產足夠的疫苗，而且是通過聯邦食品藥物管理局(FDA)核可授權，給予染疫風險最高的人優先使用；明年1月前，我們的疫苗產能將足以供給所有長者，以及前線醫療人員使用；到了3月至4月初，我們應該就能提供大眾充足的疫苗。」

雖然阿查爾的這一說法，與聯邦疾病防治中心(CDC)及國家衛生研究院(National Institutes of Health)諮詢小組在本月初釋出的時程有所出入，但阿查爾強調疫苗研發的時間表，與產能和生產速度息息相關，「我真希望我可以保證疫苗能百分之百按計畫進行，但我們還是必須防患於未然。」

若未來疫苗通過緊急授權使用，科學家們仍會持續進行實驗性研究；此外，由於每家藥廠開發的疫苗各有優缺點，第一組通過試驗的疫苗仍帶有一些不確定性；一名FDA科學家芬克(Doran Fink)表示，當局會要求所有藥廠盡可能徵求更多的志願者參與試驗，才能確保有足夠的數據量驗證安全性和有效性。

對疫苗研發流程，阿查爾也重申最近有兩組疫苗及一組療法的試驗，因試驗者出現不良反應而被迫暫停，希望能以此為例讓民眾對政府更有信心，並表示研發流程都是經過縝密且符合科學精神的安排。