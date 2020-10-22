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中國疫苗「便宜賣」盟友 想鞏固霸主地位

編譯田思怡／綜合21日電
中國外交部已承諾菲律賓將優先獲得陸製疫苗，民營的科興生物公司同意與巴西和印尼合作，生產數億劑疫苗供當地使用。(路透)
中國外交部已承諾菲律賓將優先獲得陸製疫苗，民營的科興生物公司同意與巴西和印尼合作，生產數億劑疫苗供當地使用。(路透)

「華爾街日報」報導，中國把新冠疫苗當外交工具，中國官員和一些製藥商承諾，將把疫苗優先提供給具有戰略意義的國家，以鞏固中國在全球的地位。

中國外交部已承諾菲律賓將優先獲得陸製疫苗，民營的科興生物公司同意與巴西和印尼合作，生產數億劑疫苗供當地使用。

中國最親密的盟友之一巴基斯坦則與國藥集團達成協議，國藥集團將在當地進行臨床試驗，巴基斯坦將以優惠價格取得可供巴國五分之一人口使用的疫苗。巴基斯坦總人口為2億2000萬。

另外，俄國可能會生產一種由中國軍方和中國康希諾生物公司開發的疫苗。

衛生專家指出，中國、俄羅斯和其他國家將把任何有效的疫苗變成外交工具。外交關係協會全球衛生負責人博爾基指出，與口罩相比，疫苗的供應在生產前期更有限，兩者完全不能相提並論，「這就是疫苗民族主義抬頭的原因」。

由於中國疫情已獲得控制，在與其他國家分享疫苗方面可以更靈活。

中國國家主席習近平一再強調中國製疫苗將成為全球公共產品。「南華早報」報導，中國衛生官員和製藥商說，將以公平合理的價格把中國疫苗賣給全世界，協助開發中國家取得疫苗。

中國在疫苗研發上領先全球，目前正在進行第三階段人體試驗的11種獲世衛組織認可的候選疫苗中，中國就占了四種。

中國衛健委疫苗工作小組負責人鄭忠偉表示，中國將提供貸款給買不起疫苗的國家。中國外長王毅7月承諾貸款10億美元給拉丁美洲和加勒比海國家用來買疫苗。

中國 疫苗 貸款

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