巴西才說要買4600萬劑中製疫苗 總統打臉「當然不買」

巴西聖保羅州州長多利亞20日表示，巴西聯邦政府同意購買4600萬劑中國製的新冠病毒疫苗CoronaVac。圖為多利亞今年7月在記者會上展示CoronaVac疫苗。(路透)

巴西最大州聖保羅州州長多利亞20日表示，巴西聯邦政府將把中國 製的新冠病毒實驗疫苗 CoronaVac納入全國疫苗接種計畫，並同意購買4600萬劑CoronaVac，成為首個向中國買疫苗的國家。巴西衛生部長帕祖耶洛當天才證實會向中國的科興生物技術公司購買新冠肺炎疫苗，但總統波索納洛與一名高階衛生官員21日否認有其事。

路透報導，帕祖耶洛(Eduardo Pazuello)20日在州長會議中表示，衛生部將購買中國科興生物技術公司(Sinovac)的疫苗，把這款疫苗連同阿斯特捷利康公司(AstraZeneca)與英國牛津大學(Oxford University)開發的疫苗，都納入接種計畫。

但在總統波索納洛(Jair Bolsonaro)的一些支持者在社群媒體上發表反中國評論後，情況生變。波索納洛聲稱帕祖耶洛20日在會上的說法被人錯誤解讀，並以「我們當然不會買中國製疫苗」回應支持者。

據英國廣播公司(BBC)報導，由北京科興生物公司開發的CoronaVac疫苗若獲得巴西衛生監管單位批准，將成為被納入巴西全國疫苗接種計畫的兩支疫苗之一。

多利亞表示，巴西最快在明年1月全國接種疫苗，將成為全球最早接種新冠疫苗的國家之一。

巴西也是疫情最嚴重的國家之一，確診病例近530萬例，僅次於美國 和印度，病故人數近15萬5000人，僅次於美國。

聖保羅州政府之前已與中方簽約，在今年12月底前購買4600萬劑CoronaVac，為聖保羅州的4500萬人接種。路透指出，這是CoronaVac疫苗的一大利多，巴西有2億3000萬人口，未來還會購買更多疫苗。

CoronaVac疫苗目前由聖保羅布坦坦研究所在巴西進行第三階段人體試驗，該研究所19日表示，在9000名志願者接種總共兩劑的疫苗後，未出現重大副作用，證明是安全的。

研究所所長柯瓦斯說，等CoronaVac的試驗擴大到1萬5000名志願者，才能知道疫苗的有效性，並將在試驗完成後公布結果。

這支疫苗同時在土耳其和印尼進行第三階段人體試驗，巴西最早公布初步試驗結果。