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CDC：與染疫者「累積」相處15分鐘 有風險

編譯林梅婕／綜合21日電
聯邦疾病防治中心(CDC)21日重新定義與新冠肺炎患者的「近距離接觸」。(路透)
聯邦疾病防治中心(CDC)21日重新定義與新冠肺炎患者的「近距離接觸」。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)21日宣布，重新定義與新冠肺炎患者的「近距離接觸」；此定義將影響所有提供協助追蹤接觸史的單位，例如學校、職場與各大團體或組織，而CDC也再次提醒民眾戴口罩的重要性。

過去官方對「近距離接觸者」的定義為與染疫者處於六呎內的距離，且「連續」相處至少15分鐘；但更新後改為在「24小時內」，與染疫者處於六呎內的距離且接觸時間累積達15分鐘或以上者，視為曾與染疫者近距離接觸。

在全國大部分地區疫情不斷惡化之際，CDC副主任巴特勒(Jay Butler)21日於亞特蘭大總部宣布這項新規；巴特勒還重申，入秋後民眾在室內聚會的頻率增加，戴口罩將成為防疫的關鍵。

根據CDC內部匿名消息來源指出，之前當局對於如何抑制新冠病毒傳染的防疫守則已進行數周的討論；但就在CDC與佛蒙特州衛生官員發現的一起案例當中，一名20歲的染疫者曾在八小時的值班過程中，僅與他人互動時間累積超過17分鐘，卻造成他人感染。

CDC在報告中強調，「新增的防疫條例再次向民眾提示，與染疫者接觸的感染風險，而外界仍有許多無症狀而不自知的感染者，戴口罩才能有效保護自己，當愈多人戴口罩就有愈多人受到保護」。

約翰霍普金斯大學健康安全中心流行病專家凱特琳‧瑞維斯(Caitlin Rivers)對CDC的決定表示認同，「要累積15分鐘與人接觸的時間其實很容易，我相信將會有更多人被列入接觸史清單，這也提醒我們保持社交安全距離的重要性，因為即使是短時間的接處都可能讓我們感染病毒。」

此外，CDC還公布近距離接觸的互動包括擁抱、親吻、分享食物、共用餐具、朝人的方向打噴嚏和咳嗽，以及提供染疫者居家照護服務等。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

CDC 防疫 聯邦疾病防治中心

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