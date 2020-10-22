英國藥廠新冠疫苗試驗 1巴西志願者死亡

巴西宣布中國製新冠病毒疫苗CoronaVac在巴西進行第三階段人體試驗的初步結果。(路透)

英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)在巴西的新冠肺炎疫苗 人體試驗，出現一名志願者死亡；儘管如此，輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)的試驗並未受影響，進展穩定，初步結果最快在幾周內就能出爐。

巴西國家衛生監管局(Anvisa)以保密為由，未提供相關細節，但牛津大學表示巴西的試驗將持續進行。牛津透過聲明表示：「經過審慎評估本案，目前臨床試驗並無安全上的疑慮，所有獨立報告和巴西官方都建議試驗應持續進行。」

美國 方面，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的獨立顧問團22日將舉行首場會議，為是否推薦特定疫苗予大眾注射制定相關規範。

輝瑞目前已獲得美國政府近20億元約1億劑疫苗預購訂單，臨床試驗預計在本月就能在受試者中累積足夠新冠患者數量，藉此評估疫苗效果，並在11月中旬取得足夠安全性資料，朝取得批准更進一步。獲得批准前，官方需認定疫苗至少50%有效。

獲得聯邦政府25億補助的莫德納預計在感恩節前收集足夠安全性資料。

「神速任務」(Operation Warp Speed)的負責人史勞伊(Moncef Slaoui)表示：「雖然機會不是太大，輝瑞和莫德納有機會在11月達到批准標準，初步生產數百萬劑疫苗。」不過疫苗在12月或1月被批准的機會預計大增。

史勞伊表示，當疫苗獲得批准，包括老人和第一線醫護人員等高風險族群將先接受注射。

而FDA本周的顧問團會議，將確保疫苗效力足以獲得民眾信賴，而非政治力干預的產物。目前政府擔心研發出安全有效的疫苗，民眾卻無施打意願。

國家衛生院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)解釋：「這是非常重要的一刻，將向大眾確保疫苗決策過程公開透明。」

紐約州 立大學上州醫學院(SUNY Upstate Medical University)傳染病學部主任湯瑪斯(Stephen Thomas)也說：「若我們投資了100億元研發經費，還有成千上萬志願者參與，保證疫苗的安全性和藥效，卻因為不實資訊沒人敢施打，那將是悲劇一場。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)