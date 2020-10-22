氣溫降疫情升 全美1周暴增42萬確診

美國疫情 隨著氣溫降低而回升，僅少數地區穩定且下降，而新一波的疫情發展遍及全美，有別於疫情初期集中在東北部與南部地區；包括美國在內有七個國家過去七天的新冠肺炎新增病例都破10萬例，使得全球總確診人數突破4110萬。

這七國分別是美國、印度、巴西、法國、英國、俄羅斯和阿根廷，多數國家的新增確診人數比春季疫情高峰時還高，當時大多數國家封城避疫，限制旅行和人際互動。

目前許多防疫策略已改變，地區性的封鎖是較能被接受的方式；多國增加檢測且更了解病毒和疫情，但確診數據仍持續增加。

過去一周，美國新增42萬1114例，顯示秋季疫情趨勢漸長；中西部和洛磯山脈地區難以控制大規模疫情爆發，全國疫情曲線也與氣溫成反比，天氣漸冷，人們轉向室內而讓病毒更容易傳播，部分州的醫院也幾乎滿員。

堪薩斯州一家療養院發生62人感染，俄亥俄州 的住院情況則創下疫情以來新高；在醫療資源貧乏的北達科他州，許多確診病患需要舟車勞頓100哩才能就醫。

約翰霍普金斯大學健康安全中心主任英格萊斯比(Tom Inglesby)說：「這真的是非常危險的時期，大多數州的病例都增加，僅少數地區的疫情穩定或下降。」

印度過去七天增加逾41萬例，但此數據自9月中以來下降，19日的單日新增確診少於5萬例，為7月以來新低。

法國過去七天新增至少17萬例，巴黎等八區封城，1萬多人住院，其中2000屬於重症，是5月以來的新高峰。

巴西過去七天通報逾16萬例，且是七國中檢測率最低的國家，也缺乏明確的防疫距離政策；巴西是全球死亡率第二高的國家，僅次於美國；巴西健康部表示，約800萬人自10月中以來已接受實驗室檢測，不及美國的十分之一。

印度的情況自8月以來較巴西好轉，單日平均500人病歿；英國的每日新增病例自10月中以來增加三倍，至少12萬人住院且持續增加，重症照護資源吃緊。

俄國過去七天增逾10萬例，但當局連地方性的封鎖都拒絕施行，僅強制戴口罩；阿根廷過去一周通報逾10萬1964例，成為第五個確診總數超過100萬例的國家。

最新一波疫情是新冠肺炎疫情發生以來最慘的情況，低溫讓人們更愛待在室內，加上許多人經過數月避疫已身心俱疲；不同於早期疫情的廣泛封城避疫和口罩強制令，多數州已傾向拒絕實施新禁令。

俄亥俄州88個郡中，有69個郡被歸於高風險，代表過去兩周，每10萬人中有至少100人確診；俄州州長德威恩(Mike DeWine)20日召開記者會時說：「我們看到幾乎每處都有疫情擴散的跡象」，但他並未宣布新的避疫措施。

德威恩在春季疫情時，是首位宣布商家歇業避疫的共和黨籍州長，夏季疫情回升時，他率先宣布全州口罩令。