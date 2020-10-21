涉洩情報給中國 台軍情局3退役將校捲共諜案遭約談

曾擔任台灣軍情局駐香港站站長的退役少將岳志忠(中)，涉嫌向中國提供台軍情局人員資料，檢調20日約談到案，晚間移送台北地檢署複訊。(記者許正宏／攝影)

台海兩岸關係敏感之際，台灣 再爆共諜案。台北地檢署與調查局20日兵分三路偵辦軍情局退役將官涉共諜案，約談涉嫌交付台情報人員名單給中國 大陸國安單位的退役少將岳志忠、退役上校張超然、周天慈及四名證人到案，晚間移送台北地檢署複訊。

中國官媒央視日前報導，中國國安機關破獲數百起台灣間諜竊密案。台灣檢調20日的行動是否為反制中國，再引話題。

據了解，岳志忠曾擔任軍情局第五處處長，負責統籌過濾軍情局幹員陳報的資料並作情報研析，也曾是軍情局派駐香港站的站長，對軍情局內部情報作業及人員相當熟悉；另外，涉案人員過去曾負責國軍資通電作戰業務，身分相當敏感。國防部 當天表示，此案無現役軍人涉案，全案已進入司法偵查程序，國防部沒有評論。

據指出，台灣軍情局20日已針對此案進行損害控管會議，交辦各所屬司處全面檢視這三名情戰人員曾業管的業務，截至當晚前尚未掌握岳可能外洩的名單，暫無法稽核外洩名單，但評估認為岳志忠等三人退伍已有一段時間，且近年軍情局並未著重人員情報，已未再派情戰人員赴陸，至於殘餘人員布建是否可能因此被破，正進一步評估中。

檢調獲報，張超然、周天慈自軍情局以上校退役後，自2013年起，多次以旅遊名義赴中國大陸，張常以微信和對岸情治人員聯繫，對方希望他能拉攏、引介局內退役高官赴陸，以便獲取軍情局情報、人事、布建線民及據點等重要機密資料。

兩人曾引介自軍情局退休的傅姓、王姓男子到中國旅遊，並結識對岸的國安人員，傅、王兩人後來心中起疑，向軍情局陳報，引起國安單位注意，隨即對張、周等人展開監聽、監控；傅、王兩人20日也都以證人身分到案說明，其中，傅已逾80歲，是早年軍情局人員，20日在國安站初訊後已請回。

檢調在監控中發現，2016年至2018年間，張、周兩人另邀約岳志忠赴中國近十次，其中幾次是岳單獨乘機前往，幾次是三人一起同行，與中國國安人員見面，岳也曾受周委託交付文件給中國國安人員。

岳曾任情資研析單位最高領導階層，專案小組長期蒐證，20日發動偵查行動，檢調認為，岳、張、周三人行為涉嫌違反國家情報工作法第30條第一項、第八條規定，違法洩漏、交付情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制資訊，另外還涉及國安法的發展組織罪，都是可處七年以上有期徒刑重罪。