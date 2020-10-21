涉洩情報給中國 台軍情局3退役將校捲共諜案遭約談
台海兩岸關係敏感之際，台灣再爆共諜案。台北地檢署與調查局20日兵分三路偵辦軍情局退役將官涉共諜案，約談涉嫌交付台情報人員名單給中國大陸國安單位的退役少將岳志忠、退役上校張超然、周天慈及四名證人到案，晚間移送台北地檢署複訊。
中國官媒央視日前報導，中國國安機關破獲數百起台灣間諜竊密案。台灣檢調20日的行動是否為反制中國，再引話題。
據了解，岳志忠曾擔任軍情局第五處處長，負責統籌過濾軍情局幹員陳報的資料並作情報研析，也曾是軍情局派駐香港站的站長，對軍情局內部情報作業及人員相當熟悉；另外，涉案人員過去曾負責國軍資通電作戰業務，身分相當敏感。國防部當天表示，此案無現役軍人涉案，全案已進入司法偵查程序，國防部沒有評論。
據指出，台灣軍情局20日已針對此案進行損害控管會議，交辦各所屬司處全面檢視這三名情戰人員曾業管的業務，截至當晚前尚未掌握岳可能外洩的名單，暫無法稽核外洩名單，但評估認為岳志忠等三人退伍已有一段時間，且近年軍情局並未著重人員情報，已未再派情戰人員赴陸，至於殘餘人員布建是否可能因此被破，正進一步評估中。
檢調獲報，張超然、周天慈自軍情局以上校退役後，自2013年起，多次以旅遊名義赴中國大陸，張常以微信和對岸情治人員聯繫，對方希望他能拉攏、引介局內退役高官赴陸，以便獲取軍情局情報、人事、布建線民及據點等重要機密資料。
兩人曾引介自軍情局退休的傅姓、王姓男子到中國旅遊，並結識對岸的國安人員，傅、王兩人後來心中起疑，向軍情局陳報，引起國安單位注意，隨即對張、周等人展開監聽、監控；傅、王兩人20日也都以證人身分到案說明，其中，傅已逾80歲，是早年軍情局人員，20日在國安站初訊後已請回。
檢調在監控中發現，2016年至2018年間，張、周兩人另邀約岳志忠赴中國近十次，其中幾次是岳單獨乘機前往，幾次是三人一起同行，與中國國安人員見面，岳也曾受周委託交付文件給中國國安人員。
岳曾任情資研析單位最高領導階層，專案小組長期蒐證，20日發動偵查行動，檢調認為，岳、張、周三人行為涉嫌違反國家情報工作法第30條第一項、第八條規定，違法洩漏、交付情報來源、管道或組織及有關情報人員與情報協助人員身分、行動或通訊安全管制資訊，另外還涉及國安法的發展組織罪，都是可處七年以上有期徒刑重罪。
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