川普催巴維理趕快查杭特貪腐 民調專家罵：選民不會在乎這個

川普總統揚言司法部長巴維理(左)必須要處理調查民主黨白登么兒杭特電郵是否涉及相關不法。(美聯社)

川普 總統20日上午接受福斯新聞網晨間節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)電話訪問時說，司法部長巴維理 (William Barr)對於民主黨候選人白登 次子杭特‧白登(Hunter Biden)電郵事件應該「採取行動」，指派特別檢察官啟動調查。

川普說，已經接到十多位共和黨籍聯邦眾議員紛紛反應，希望巴維理要對杭特‧白登「電郵門」展開調查。

對於媒體爆料杭特‧白登送修筆電導致電郵曝光，川普在電話中說：「這根本是來自地獄的筆電。」

他說：「就算他沒拿到所有的錢，但你總不能跑去中國，然後你的兒子帶著15億出來，你也不能跑去烏克蘭，每個月拿8萬3000元，你不能向莫斯科市長的太太收取350萬元。」

「在你父親當副總統前，你根本沒有工作。」川普抨擊杭特‧白登說：「你不能老是跟在父親後面，走到哪裡就收10億元。」

川普在沒提出證據下，指控白登「收回扣」，還說「大家都知道」、「已經很久了」。

川普說，巴維理一定要「趕快行動」，一定要「派人調查」，「這是重大貪腐案，我們在選前突然知道這事，司法部長必須有所行動。」

知名共和黨民調專家朗特茲(Frank Luntz)20日在英國策略諮詢機構「全球顧問」(Global Counsel)發表演說時，痛批川普及川普競選團隊在選前最後時刻只以杭特‧白登「電郵門」做為主打議題，如此選舉策略「是我見過最差勁的」。

朗特茲說，川普競選顧問團嚴重搞錯方向，以為杭特‧白登案就是勝選方程式，「我沒見過任何選舉陣營比川普團隊誤判情勢更嚴重。坦白說，川普這些幕僚應該面臨政治疏失( political malpractice)起訴。」

他也表示，從1980年開始觀察美國大選以來，從沒見過像川普團隊表現一樣糟糕的，「他們抓錯議題，傳遞訊息也是錯的，根本胡搞瞎搞。你們的任務是讓候選人對想要爭取的選民闡述民眾切身相關的議題。如果事情辦不好，你們這些人應該滾蛋。」