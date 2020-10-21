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梅蘭妮亞咳嗽缺席賓州場 川普談辯論消音：講話被打斷，我會發瘋

記者顏伶如、謝哲澍、編譯郭宣含／綜合報導
川普總統20日專程再到關鍵州賓州競選。圖為川普在賓州伊略市的國際機場機棚的競選平台講話。(美聯社)
川普總統20日專程再到關鍵州賓州競選。圖為川普在賓州伊略市的國際機場機棚的競選平台講話。(美聯社)

今年的最後一場總統候選人辯論將於22日晚間舉行，川普總統和民主黨對手白登對這場辯論的事前準備大不相同；川普20日繼續前往賓州等參加多場競選活動；白登則舉行遠距造勢，保留多數時間準備辯論；原定陪同川普到賓州競選的第一夫人梅蘭妮亞，則因咳嗽不止，取消染疫後首度公開的活動。

川普20日在賓州伊利(Erie)舉行造勢活動，他離開白宮前預錄哥倫比亞廣播公司(CBS)的節目「60分鐘」(60 Minutes)顯然不甚愉悅，訪問到45分鐘就自行中斷，他在推特聲稱記者萊斯利．斯塔爾(Lesley Stahl)「虛假又偏頗」。

民主黨總統候選人白登近日深居簡出，全力準備22日與川普的最後一場辯論。(美聯社)
民主黨總統候選人白登近日深居簡出，全力準備22日與川普的最後一場辯論。(美聯社)

白登備戰辯論 歐巴馬21日賓州站台

白登19日接受「60分鐘」訪問，他舉行遠距造勢活動吸引為兩院議員候選人站台；他預計辯論前不會有公開活動，他的副手賀錦麗則暫時缺席競選活動，而前總統歐巴馬21日將到賓州參加今年首場競選活動，為白登和賀錦麗站台。

川普總統20日專程再到關鍵州賓州競選。圖為川普在賓州伊略市的國際機場機棚的競選平...
川普總統20日專程再到關鍵州賓州競選。圖為川普在賓州伊略市的國際機場機棚的競選平台講話。(美聯社)

川普：贏了賓州，我們就贏得一切

川普在賓州伊利國際機場(Erie International Airport)造勢時表示，此次選舉是「川普復甦」(Trump recovery)和「白登蕭條」(Biden depression)之間的選擇，「只要拿下賓州，我們就贏得了一切。」

政治分析家指出，目前民調落後的川普，如果想要翻盤，選前最後一場辯論關係重大；最後一場候選人辯論將於美東時間22日晚間9時在田納西州納許維爾(Nashville)貝爾蒙特大學(Belmont University)登場，由國家廣播公司(NBC)記者克莉絲汀．韋爾克(Kristen Welker)主持。

川普20日在「福斯與朋友」(Fox & Friends)電話訪問也重申，辯論會無法公平進行，因為韋爾克「存有偏見」、「沒辦法保持中立」。

川普與白登的最後一場2020大選辯論將22日在田納西州納許維爾市貝爾蒙特大學登場...
川普與白登的最後一場2020大選辯論將22日在田納西州納許維爾市貝爾蒙特大學登場，校內正在做最後準備布置。(美聯社)

這場辯論將採消音措施，首場辯論因為頻頻搶話而遭到批評的川普20日受訪時表示，他講話的時候思緒必須連貫，如果被中斷，思緒打亂，「就會發瘋」。

川普在賓州造勢說，白登的經濟政策為「社會主義、共產主義、馬克思主義」，從政47年來，將大量美國工作外包，使賓州失去大批工廠；白登還勾結外國勢力，讓中國等外國取得巨額好處，「中國出高價想要白登當選；如果他贏了，中國將接管美國」。

賓州是白登的出生地，川普卻現場大打感情牌，稱白登九歲就離開賓州，與當地幾無聯繫，「他說賓州是他的家鄉，但事實並非如此，他一輩子都住在德拉瓦州。我在賓州讀大學，說起來我和賓州人才有更多共同點。」

川普2016年以不到1%差距贏得賓州20張選舉人票；根據Realclearpolitics.com綜合民調，目前白登在賓州依然以49.2%比44.8%領先川普，但這一優勢正逐漸被川普拉近。


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