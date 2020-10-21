美國安局示警：中駭客鎖定美國防產業及基地

國家安全局20日發出警告，指中國官方駭客鎖定的美國電腦網絡，涉及軍事基地及國防產業。圖為在廣東東莞的駭客組織「紅色駭客聯盟」成員正在操作電腦。(Getty Images)

國家安全局(NSA)20日發出警告，指稱中國 官方駭客 鎖定的美國 電腦網絡，涉及到國防方面，如軍事基地及國防產業，除凸顯北京造成重大威脅、亟需注意之外，另要求各單位慎防駭客入侵。

「華爾街日報」(WSJ)20日報導，國安局新警報中描述的弱點，網路安全專業人士早已熟知，但這是國安局首度描述，軍事基地及國防產業是中國官方駭客攻勢下手的目標。國安局敦促整個國防部及國防產業重鎮的網路安全專家要採取行動，反制中方駭客入侵。

中國駐美國大使館發言人透過聲明表示，這些指控「毫無根據」，北京當局「依法堅決反對、對抗各種形式的網路攻擊。」

美國各軍種、軍事承包商及致力於國防研究的各大學，長年來都把中國間諜竊取美方軍事機密，視為國家安全首要事項。

一系列內部稽核都得出結論說，中國駭客的威脅，要比官方早先理解的更為嚴峻。例如海軍去年審核便斷定，海軍及其軍工產業夥伴，正遭逢中國等國家的「網路攻擊」，那些國家近些年利用美方的網路弱點，偷走國安機密，從而威脅到美國世界軍事首強的地位。

海軍的軍工承包商去年受創於網路入侵尤其嚴重，美國官員已指控北京當局竊取小至船艦維修，大到導彈計畫之類的敏感資訊。

國安局發布的警訊還詳列25個不同電腦瑕疵之技術資訊，指稱北京正積極動用它們，入侵電腦網路。那些弱點包括微軟視窗作業系統，以及思科(Cisco)、思傑系統(Citrix Systems Inc.)等公司的產品。駭客運用它們由遠端進入連網服務。被點名的公司並未立即應詢發表評論。

國安局網路安全處處長安‧紐柏格(Anne Neuberger)表示，藉著點出中國正積極利用的電腦弱點，希望網路安全專業人士能取得憑以行動的資訊，排出優化的先後重點，確保其系統安全。