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心理學家：疫情燒不退 倦怠感已取代恐懼

編譯林梅婕／綜合19日電
中西部新冠熱點州之一的威斯康辛州Middleton工作的兩名護士，正在停車場進行「得來速」檢測。 (美聯社)
中西部新冠熱點州之一的威斯康辛州Middleton工作的兩名護士，正在停車場進行「得來速」檢測。 (美聯社)

疫情爆發後全球各地民生活動和經濟都受到影響，為保持社交安全距離，民眾陸續取消婚禮、假期和生日聚會的活動；原本以為這一切都是暫時的，殊不知過了半年疫情仍沒有消退，而民眾對疫情的恐懼似乎已經逐漸疲乏。

美國心理學會(APA)心理學家萊特(Vaile Wright)說：「春天的時候人們對疫情充滿恐懼，但我們知道必須一起共同面對；但現在不一樣了，倦怠感已經取代恐懼。」

全美上周確診人數突破800萬人，僅僅16日的單日確診人數就超過7萬人，是7月以來的最高峰；此外，還有18個州在過去一個禮拜累積新增確診人數達到疫情以來的最高峰。

然而，近日來民眾開始藉由各種需求選擇承擔感染病毒的風險，使得最近酒吧的人潮逐漸增加，也愈來愈多人舉辦家族聚會，保齡球場和運動中心開始湧入大量人潮。

美國仍是目前疫情最嚴重的國家，無論死亡人數或確診人數都是世界之冠，國內東北地區進入春天後確診人數開始上升，入夏後陽光帶地區也不斷爆發新增案例；隨著開學季的到來，學生回到校園後家長也回歸職場，病毒的傳播更隨著人們群聚快速蔓延，確診人數急遽增加，也摧毀人們恢復正常生活的渴望。

儘管如此，疫情期間足不出戶的民眾現在也開始考慮到室內餐廳用餐，世界衛生組織(WHO)的研究人員形容，「人們現在正處於疫情疲勞」，WHO歐洲區主任克魯格(Hans Kluge)說：「民眾已經犧牲太多了，這造成很嚴重的後果，讓我們所有人都累了。」

國內除了南部和東北部地區疫情還在持續升溫，甚至逐漸擴張到中西部地區，伊利諾州在上禮拜突破疫情以來單日確診人數及6月以來染疫死亡人數的最高峰；芝加哥公立學校連續關閉六周，因該市確診率上升將近5%，大多民眾仍盡可能保持警戒遵守防疫規定，外出戴口罩並保持社交安全距離。

疫情 美國 WHO

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