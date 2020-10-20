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農業部砍70萬人糧食券 法院擋下

記者顏伶如／綜合報導
川普政府打算取消將近70萬失業勞工的糧食券補助，聯邦法院18日裁定指聯邦農業部手段「武斷且反覆無常」。(Getty Images)
川普政府打算取消將近70萬失業勞工的糧食券補助，聯邦法院18日裁定指聯邦農業部手段「武斷且反覆無常」。(Getty Images)

川普政府打算取消將近70萬失業勞工的糧食券(food stamp)補助，18日遭聯邦法院擋下；裁決書指出，聯邦農業部手段，「武斷且反覆無常」。

華盛頓特區聯邦區域法院法官霍維爾(Beryl A. Howell)在67頁的裁決書中指出，驟然取消70萬失業勞工的糧食券補助，將對各州政府帶來如何衝擊，農業部絲毫沒有考量或說明；對於法院判決，農業部並未發表評論。

霍維爾指出，新冠疫情期間失業勞工人數增加四倍，領取俗稱糧食券的「營養補充援助計畫」(Supplemental Nutrition Assistance Program，SNAP)的民眾增加17%、高達600萬人，補助突然取消勢必衍生諸多問題。

霍維爾在裁決書中寫道，川普政府以激烈手段，突然更改延續數十年之久的常規，使得各州政府措手不及，更導致成千上萬美國民眾難保溫飽。

裁決書中指出：「規定突然改變以來，新冠病毒仍在全國各地持續擴散，究竟有多少成年民眾無法繼續領取糧食券補助，農業部始終漠然以對，三緘其口。」

霍維爾在結論中寫道，農業部對於為何要做出「武斷且反覆無常」的手段，一直無法說明理由。

川普政府2019年12月對於糧食券補助祭出新規後，被全美19州、華盛頓特區、紐約市以及部分民間團體聯合提告；根據原本規定，各州政府得以自行考量，在經濟狀況欠佳的地區，免除糧食券領取民眾的上班規定，但川普政府新規則讓州政府沒有自主空間。

包括加州、紐約州、馬里蘭州、維吉尼亞州等檢察長向法院指出，川普政府大砍未來五年共計規模近55億元的糧食券補助，對於沒有扶養兒女的成年人來說將被迫「大幅縮衣節食」，川普政府措施並未考量各地勞工市場的實際狀況，政策推出也沒有任何事實根據。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)發表聲明指出，聯邦法院裁定堪稱「常識與基本人道的勝利」，川普政府新規不但讓數以萬計民眾無法養活家人、淪於挨餓，還可能讓川普領導下出現的公共衛生危機、經濟衰退，雙雙惡化。

川普 糧食券 農業部

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