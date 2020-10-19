疏遠川普 共和黨參議員急自保 憂無法保住參院多數

川普(左)總統連任選情民調黯淡，連帶影響共和黨國會選情。連德州重量級聯邦參議員孔寧(右)的連任，都要與川普保持距離，以免被連累。(美聯社)

過去四年，共和黨 籍聯邦議員鮮少反對川普 總統，只是面對低迷的民調，以及民主黨獲得源源不斷的政治獻金及民眾熱情，可能令共和黨參院多數土崩瓦解，該黨參議員 已開始公開疏遠川普，離大選日不到三周而出現這種轉變，代表他們很多人預感川普即將敗選。

「紐約時報」報導，共和黨參議員現急於自保，另重建自己的聲譽，為黨內即將爆發的認同鬥爭預做準備。

聯邦參議員賽瑟(Ben Sasse，內布拉斯加州)日前在電話市民大會上，痛罵川普對新冠疫情的反應，還譴責他與獨裁者及白人至上主義者勾搭，疏離選民，可能導致參院「共和黨血流成河」。

賽瑟的話呼應另位同黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz，德州)。克魯茲也警告說，這次選舉共和黨「血流成河的比例恐怕有如水門案」。向來最力挺川普的參議員葛理漢也預測，川普很可能輸掉白宮寶座。

聯邦參議員孔寧(John Cornyn，德州)16日則表示，他與川普在預算赤字、負債、關稅、貿易協定及邊境安全上有看法不同，但僅只與私下抱怨，他在檯面上選擇與川普合作，希望吸引民主黨的選票。

即便平時很沉默的參院多數黨領袖麥康諾，近來都異於尋常，直言自己與川普的不同，拒絕接受總統指示的大規模振興紓困方案。這一點可反映出共和黨參議員，已不願為川普的大規模聯邦紓困計畫背書。

參議員魯比歐前助理兼前白宮發言人柯南特(Alex Conant)表示，選民勢必讓共和黨籍參議員與川普之間產生嫌隙，「勝選而掌權時，一切好商量；可你已面臨歷史慘敗的邊緣，就沒那麼熱中於攀交情了。」

目前險峻的政治環境，已引發共和黨的內訌，尤其有志在川普之後，黨內若有任何重整機會時搶占先機的那些人。前共和黨聯邦眾議員克爾貝洛(Carlos Curbelo，佛州)就表示，態勢益發明顯，川普不是神，政治上總有死亡的一天，跟其他人沒兩樣，爭搶未來共和黨領導權的好戲，才剛開始。