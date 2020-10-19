川普決戰州落後關鍵：防疫失敗 長者變心

南佛州老人村的銀髮退休族對川普防疫抗疫失策，可能將轉向支持民主黨白登。(美聯社)

共和黨在前四屆總統大選中，都在年長選民中享有優勢，但年長選民在今年大選卻出現三思而後投的現象，主要歸因於川普 總統在多個重要決戰州的民調 ，大幅落後民主黨總統候選人白登 。

華爾街日報(WSJ)報導，川普上次在長者選民中贏約七個百分點，但此次卻在WSJ與國家廣播公司(NBC News)民調中落後白登約10個百分點。

新冠肺炎疫情讓川普在年長選民間的支持率更難復甦，這群人是應對新冠病毒最脆弱的族群。

年長川粉萎縮對選情影響很大，因為幾乎每個競爭激烈的州，都是65歲以上居民占多數，比率高於全國平均。

近期民調顯示，部分長者居多的州已出現不再支持川普的跡象。緬因州市長者最多的州，每五人至少一人超過65歲；當前民調顯示，緬因州的擺向民主黨的幅度最大，白登領先15個百分點，可能傷及川普的一張選舉人票。

賓州、密西根和威斯康辛州都是親民主黨州，川普上次拿下前述三州，但大多有賴長者支持；此三州的老年人口組成排名在全美前20名內。

目前民調顯示，每一州都較上次出現八個百分點轉挺白登的現象，人口排名第12的亞利桑納州則改變約七個百分點。

WJS訪問年長選民不再挺川的原因，大多是川普抗疫的表現不佳。

上次投川普的80歲維吉尼亞‧克洛尼斯特(Virginia Chronister)說：「因為我的年紀，但他表現得一副無所謂的樣子，這讓我感到困擾。」

72歲的川粉史瓦茲(David Schwartz)已投票再次相信川普，但他選擇謹慎防疫，盼在不用封鎖的情況下降低疫情對經濟的損害。

川普16日在佛州向長者喊話，允諾免費提供疫苗給養老院。

賓州郊區的民主黨顧問米庫斯(Mike Mikus)說，許多賓州西部的長者投川普，是希望能復甦當地經濟和產業，並在疫情解除、國內往來增加後能更常見到外移的子孫。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)的民調，以及紐約時報與西耶納學院(NYT/Siena College)所做的民調都顯示，白登在賓州長者選民中享有的優勢，高於其他地區。

EPIC-MRA民調顯示，白登在長者選民中領先15個百分點，較所有可能投票的選民逾九個百分點。

76歲的密西根選民克魯特(William Kludt)後悔上次挺川，他覺得川普離間國人，「在新冠肺炎方面，很多人可以不用死的」，越聽科學家建議的國家，病歿人數越少。