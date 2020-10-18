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川普「爭議言論」刺激極右派 國安專家憂恐掀選舉暴力

編譯林育正／綜合17日電
執法單位擔心，右派極端分子可能在今年選舉引發暴力事件；圖為「驕傲男孩」組織成員在俄勒岡州一場示威活動上與警察對峙。 (美聯社)
執法單位擔心，右派極端分子可能在今年選舉引發暴力事件；圖為「驕傲男孩」組織成員在俄勒岡州一場示威活動上與警察對峙。 (美聯社)

隨著總統大選逼近選情緊張，川普總統也出現不少偏激爭議言論；如「到投票所好好看著」，就被解讀為力挺武裝民眾自發性監督投票。現在執法單位等各界都擔心，喊出要展開「美國內戰」的右派極端分子可能滋事，在今年選舉引發暴力事件。 

日前出現多名右翼極端分子被指控企圖暴力威脅和綁架維吉尼亞州州長諾譚(Ralph Northam)，以及密西根州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)，便被認為受到川普煽動。

川普選情緊張害怕敗給民主黨候選人白登，因此以更激進的言論煽動他的保守派支持者。他直指民主黨左派將發動政變「偷走」選舉；而他的言論彷彿讓支持者吃下定心丸，更大膽破壞民主進程。

國安專家表示，美國選舉過去不需出動執法單位，總統職權的轉移也相當和平；但華府智庫「警察執行研究論壇」(Police Executive Research Forum)執行長韋斯勒卻說：「今年恐怕不一樣。」

對可能威脅生命安全的社會動盪發出警訊的國際危機組織(The International Crisis Group)，也首次將注意力轉移到美國選舉相關的暴力事件。組織警告若關鍵州開票陷入僵局，極右派民兵可能滋事。主席馬利(Robert Malley)說：「可能不會到內戰的程度，但遍布各地的暴力事件可能非常嚴重。」

對比之下，川普支持者也同樣害怕出現暴力事件，擔心極左派分子作亂。賓州的川普支持者，與丈夫經營槍店的伊麗莎白‧柏迪克(Elizabeth Burdick)就說：「槍支銷量太瘋狂了，大家都很害怕白登勝選。」

前國土安全部長納波利塔諾(Janet Napolitano)就說：「川普就像在打暗號，放任包括綁架州長在內等行動。因此，我們看到右派民兵團體的崛起。」

每到選舉，司法部和聯邦調查局(FBI)皆與地方執法單位和選務人員合作，針對舞弊和選民脅迫進行調查。但今年的重點，則放在選民、網路威脅等議題；聯邦檢察官也針對選舉干涉展開模擬演練。

今年總統大選選務人員不僅必須緊盯現場，執法人員更得控管各地民眾發生逾矩行為，嚴防暴力事件發生。

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