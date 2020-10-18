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紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

美國分歧嚴重 民調：65%說川普連任會更糟

記者張聲肇／綜合報導
內華達州拉斯維加斯的選民，17日在設於一個購物中心的投票站提前投票。(Getty Images)
內華達州拉斯維加斯的選民，17日在設於一個購物中心的投票站提前投票。(Getty Images)

美聯社最新民調顯示，85%已登記投票的選民，認為共和與民主兩黨的價值歧異太大，65%認為如果川普連任成功，美國人的價值分歧會更嚴重，連川粉本身都有四分之一這麼認為。

民調也顯示，多數美國人對美式民主感到懷疑，認為美式民主運作極為良好或甚為良好的，只有15%。

美聯社和美國民意研究所公共事務研究中心合作的民調發現，35%選民認為，如果民主黨的白登當選總統，國家會更加分裂。不過，有47%認為，由白登當總統，國家會更團結。

64歲的密蘇里州民柯納德(Gary Conard)說，「總得有人來團結我們的國家。我只是認為，我們的社會太亂了，問題很大。」

離總統大選日不到三周發表的這項民意調查，可以看出國家分裂之嚴重、造成大家意見紛歧的社會多麼混亂。選民都是根據自己的政黨立場看重要議題，包括病疫期間個人安全、多元價值的必要、美式民主的健康度。

而分歧之嚴重，顯示無論誰當選，挑戰都巨大無比，因為選民唯一的共識，就是彼此意見的歧異度。

全美國有88%支持白登的選民和80%支持川普的選民認為，美國人民對重要價值的看法歧異太大。兩人的支持者也各認為，對方入主白宮的話，問題會更嚴重：76%川粉認為，白登會讓美國人更分裂；91%白登支持者說川普連任國家會更分裂。

兩大陣營各有至少八成選民認為，對方候選人當選，將讓民主更弱化。

不到一半選民有信心這次大選可以精確計票，民主黨選民以53%對28%比共和黨選民更沒信心。

政黨屬性意見歧異，連擔心與否染疫都不例外：白登支持者有六成擔心自己或家人感染病毒，川普支持者僅兩成。近半川粉不擔心自己或家人會染疫。

65%已登記投票的美國選民認為，如果川普連任成功，美國人的價值分歧會更嚴重；圖為...
65%已登記投票的美國選民認為，如果川普連任成功，美國人的價值分歧會更嚴重；圖為內華達州拉斯維加斯的選民17日提前投票。(Getty Images)

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