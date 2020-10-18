美大選詐騙激增 FBI：小心假選民登記騙個資

在大選期間，以選民登記、捐款等理由進行的詐騙活動為數不少，當局提醒選民留意；圖為賓州費城的選務人員進行投票宣導。(Getty Images)

美國選民今年面對一場特別關鍵、而且是兩極化的大選，也給了國內外的不肖分子伺機而動的良機；他們冒充為競選活動籌款者、民意測驗者、候選人，甚至發起虛假的選民登記活動；他們不是要選票，而是騙取個人資料，甚至銀行的帳號來奪財。

聯邦調查局(FBI )，商業信譽局(BBB)以及網路安全專家最近發出警告，不少嶄新以及更複雜的網上詐騙 活動，正利用大選展開，除了反映出虛假政治信息異常氾濫外，也說明民眾對今年總統和國會參院競選的深切關注。

馬里蘭州巴爾的摩數字安全公司ZeroFOX的首席安全官史摩(Sam Small)解釋，這些騙局利用了民眾希望能夠參與選舉、向競選運動捐款，為選舉採取行動等心態來詐騙。他說，詐騙者會定期利用時事來調整策略，無論自然災害、新冠疫情 大流行或是選舉，總之有適合的題材，就會找到行騙的方法。

在疫情大流行期間，許多日常活動都轉移到網上進行，因此網路詐騙活動更加旺盛。FBI的報告表示，自疫情開始以來，每天收到的網路犯罪舉報由1000起激增至4000起；現在，大選已進入最後兩個多星期，更為詐騙者提供了極佳的機會。

FBI警告，騙徒會創建與真實網站幾乎相同的競選網站或電子郵件地址，若有一個小小的拼寫錯誤或稍作改動(例如使用.com代替.gov)，肯定是詐騙無疑。

ZeroFOX稍早發現網上在兜售大量個人資訊，包括數千個美國人的電話號碼，年齡及其他基本人口統計信息，最令人關注的是，它還包含這些人的黨派關係，有心人自然可以藉此偽裝成政黨的籌款委員會行騙。

反詐騙專家指出，選民若收到有團體的電郵或短信要求捐款時，請查證這些團體的網站或查看它們是否已註冊為相關機構，有否實際地址及和電話號碼，因為通常騙徒不會這樣做。