兒身陷烏克蘭門 白登嗆媒體：沒有回應 又一次抹黑

民主黨總統候選人白登16日晚在底特律機場回答媒體詢問兒子亨特的曝光烏克蘭電郵時表示，無可奉告。(Getty Images)

民主黨總統候選人白登 之子杭特(Hunter)海外交易相關消息由紐約 郵報(New York Post)曝光兩天後，終於被問及此事的白登16日晚表示對此「沒有回應」，並怒斥提問記者。

白登16日晚間在密西根州的競選活動後準備搭乘私人飛機時，被哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)記者艾瑞克森(Bo Erickson)提問：「白登先生，你對紐約郵報關於令郎的報導有何回應？」

白登帶著兩層口罩激動地說：「我就知道你會問；我沒有回應，那只是又一次抹黑，正合你們的意，你們總是問這種問題。」

曾任民主黨顧問的美國廣播公司新聞網(ABC News)節目主持人史提法諾普魯斯(George Stephanopoulos)15日晚間在一場90分鐘的里民大會(town hall)活動上，因為沒有問及杭特的烏克蘭電子郵件而引發爭議。

白登競選團隊先前已發表聲明回應相關報導：「白登對烏克蘭進行正式的美國外交，也沒有參與任何犯罪。」

白登家郷德拉瓦州一家電腦維修店老闆在一個硬碟中發現杭特的電子郵件後，由川普 律師朱利安尼(Rudy Giuliani)提供給紐約郵報。

該店老闆說，去年秋天有一名他無法辨識身分的男子帶了三台電腦來店裡維修，然後再也沒有來拿回去；然後他複製了硬碟裡的電子郵件和照片，交給聯邦調查局(FBI)與朱利安尼。

這些電子郵件顯示，一向否認了解或參與兒子商業往來的白登，其實比先前承認的牽涉更深。

社群媒體推特(Twitter)原先因為限制張貼紐約郵報相關披露文章的網址而引發爭議，後來便撤銷該決定。

川普總統16日說白登在自己的里民大會活動上「表現極差」，並痛斥該媒體沒有問及杭特一事。

川普寫道：「瞌睡喬‧白登昨晚表現極差，儘管史提法諾普魯斯沒有問到關於他是個『貪腐政客』的任何問題；大型科技公司和濁流媒體正在努力隱藏這場貪腐！」