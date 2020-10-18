就怕重演2016慘案…白登民調領先 團隊仍全力催票

選前16天川普總統的全美民調落後民主黨白登，但白登陣營仍不敢大意。圖為在共和黨大本營德州的白登支持者。(美聯社)

儘管全國及某些關鍵州的民調 顯示，民主黨總統候選人白登 的支持率大幅領先川普 總統，但白登競選陣營17日向支持者發出訊息，表示不可自滿，民調可能有誤或不準，選戰最後階段仍應全員投入催票，繼續捐款。

「紐約時報」17日報導，白登的競選經理珍妮佛‧奧馬利‧狄隆(Jennifer O'Malley Dillon)強調，民調可能跟2016年一樣不準，另警告在某些關鍵州僅小幅領先。這則訊息的用意顯然是想讓民主黨支持者保持專注，儘管全國注意力都放在川普面臨諸多挑戰，但支持者在最後十多天仍該全力以赴。

紐時取得的狄隆備忘錄說，「雖我們瞧見全國層面，民眾支持率強勢領先，但在亞歷桑納、北卡羅來納等我們必須拿下才能贏的州，只贏三個百分點。大家也都曉得，即便民調做得再好，也可能出錯，在一些關鍵州，加計投票率之類的變數，可以說我們只戰成平手——我等必須有如落後般賣力競選。」

不少民調指出，白登的支持率領先幅度擴大，但狄隆援引民調平均值而寫道，「選情要比我們在推特及電視所見民調數據來得更接近，在底定選舉結果的關鍵決戰州，我們只算與川普並駕齊驅。」

狄隆再寫道，「若是我們由2016年學到教訓，那便是不可低估川普的能力，他可以動用任何抹黑及下三濫伎倆，在選戰最後幾天奮力一搏。」

狄隆再提到，儘管來到10月，白登選舉陣營已籌到創紀錄的4億3200萬元，他們計畫再由支持者籌到2億3400萬元，這些錢將用在把廣告推到各地。

狄隆在16日下午打給草根支持者的電話也說類似的話，要大家記住白登領先的幅度可不像某些民調顯示得那麼大，沒超前達二位數。她另預測在剩下來兩周多一點的時間，川普陣營將向白登及白登支持者大潑髒水，所以支持者該自願站出來，另繼續捐款。