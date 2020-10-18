白登密州搶票「搞定你們的健康保險」 歐巴馬28日助選

白登16日在關鍵州之一的密西根州競選。(美聯社)

民主黨總統候選人白登 16日在密西根以白髮人送黑髮人的悲慟苦楚，針對「可負擔健保」(ACA)發表激昂演說，矢言就任後將以照顧家人的方法擴及弱勢族群的健保；而推動「歐記健保 」的前總統歐巴馬28日也將代表白登，在費城造勢；民主黨副總統候選人賀錦麗26日則將親訪佛州造勢。

白登造訪底特律郊區、居民大多以非裔為主的南地(Southfield)發表感人演說，他以長子波‧白登(Beau Biden)罹患腦癌接受醫療照護的經歷和最終不治癌逝的傷痛，告訴選民說：「當我成為總統，將以照顧家人的方式，搞定你們的健康保險。」

川普 總統提名聯邦第七巡迴上訴法院法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)補實已故大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)的空缺後，民主黨與白登便將最高法院出缺與ACA未來綁在一起，批評川普企圖借用提名保守派的巴瑞特，推翻最高法院在選後即將聽審的「歐記健保」(Obamacare，ACA俗稱)。

白登說：「他(川普)想要完全廢除歐記健保，他的提名人選充分表達此意圖，密西根值得更好。」

白登在演講中盛讚歐巴馬政府在金融危機時期，努力挽救密西根州衰敗的汽車業，「我們賭汽車工人、押注美國汽車勞工聯合會(UAW)，苦盡甘來，終獲回報。」密西根以汽車業為重，白登盼藉此翻轉四年前轉為支持川普的密西根。

白登也把握機會追擊川普，痛批他拒絕在兩周前的總統辯論舞台上譴責白人至上主義者，「美國無地置仇恨，句點，沒有」、「絕不容忍」。

這是白登近幾周第三度造訪密西根，川普陣營也將在此與白登隔空較勁，訂17日在密州西部海岸城市馬斯基貢(Muskegon)造勢。

白登希望策動南地的非裔選民，這是民主黨關鍵的支持者，2008、2012年助歐巴馬勝選，惟2016年總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)在密西根等關鍵州落敗川普約1萬1000票，成為白登此次選戰的警訊。

白登競選陣營16日宣布，歐巴馬28日將在費城代表白登舉辦造勢大會。

另外，身兼參院司法委員會成員的賀錦麗，在巴瑞特提名聽證會暫告一段落後，26日恢復親自跑行程的活動，將走訪佛州傑克森維爾和奧蘭多造勢。