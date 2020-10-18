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白登密州搶票「搞定你們的健康保險」 歐巴馬28日助選

編譯陳韻涵／綜合17日電
白登16日在關鍵州之一的密西根州競選。(美聯社)
白登16日在關鍵州之一的密西根州競選。(美聯社)

民主黨總統候選人白登16日在密西根以白髮人送黑髮人的悲慟苦楚，針對「可負擔健保」(ACA)發表激昂演說，矢言就任後將以照顧家人的方法擴及弱勢族群的健保；而推動「歐記健保」的前總統歐巴馬28日也將代表白登，在費城造勢；民主黨副總統候選人賀錦麗26日則將親訪佛州造勢。

白登造訪底特律郊區、居民大多以非裔為主的南地(Southfield)發表感人演說，他以長子波‧白登(Beau Biden)罹患腦癌接受醫療照護的經歷和最終不治癌逝的傷痛，告訴選民說：「當我成為總統，將以照顧家人的方式，搞定你們的健康保險。」

川普總統提名聯邦第七巡迴上訴法院法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)補實已故大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)的空缺後，民主黨與白登便將最高法院出缺與ACA未來綁在一起，批評川普企圖借用提名保守派的巴瑞特，推翻最高法院在選後即將聽審的「歐記健保」(Obamacare，ACA俗稱)。

白登說：「他(川普)想要完全廢除歐記健保，他的提名人選充分表達此意圖，密西根值得更好。」

白登在演講中盛讚歐巴馬政府在金融危機時期，努力挽救密西根州衰敗的汽車業，「我們賭汽車工人、押注美國汽車勞工聯合會(UAW)，苦盡甘來，終獲回報。」密西根以汽車業為重，白登盼藉此翻轉四年前轉為支持川普的密西根。

白登也把握機會追擊川普，痛批他拒絕在兩周前的總統辯論舞台上譴責白人至上主義者，「美國無地置仇恨，句點，沒有」、「絕不容忍」。

這是白登近幾周第三度造訪密西根，川普陣營也將在此與白登隔空較勁，訂17日在密州西部海岸城市馬斯基貢(Muskegon)造勢。

白登希望策動南地的非裔選民，這是民主黨關鍵的支持者，2008、2012年助歐巴馬勝選，惟2016年總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)在密西根等關鍵州落敗川普約1萬1000票，成為白登此次選戰的警訊。

白登競選陣營16日宣布，歐巴馬28日將在費城代表白登舉辦造勢大會。

另外，身兼參院司法委員會成員的賀錦麗，在巴瑞特提名聽證會暫告一段落後，26日恢復親自跑行程的活動，將走訪佛州傑克森維爾和奧蘭多造勢。

16日晚民主黨總統候選人在底特律機場回答媒體詢問兒子亨特的曝光烏克蘭電郵時表示，...
16日晚民主黨總統候選人在底特律機場回答媒體詢問兒子亨特的曝光烏克蘭電郵時表示，無可奉告。圖為白登16日在關鍵州之一的密西根州競選。(美聯社)

白登 歐記健保 川普

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