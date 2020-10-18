「11．3把他投下台」 全美婦女大遊行 反川普反共和黨

大選投票日只剩16天，連續第四年的「婦女大遊行」17日在華府及全國數百個城市舉行，成千上萬示威者在街頭反對川普連任及大法官提名人巴瑞特。圖為在首都華府的示威者。(美聯社)

連續第四年舉行的「婦女大遊行 」(Women's March)17日在華府及全國數百個城市舉行，成千上萬示威者在距離大選日只剩16天之際，走上街頭；而最讓群情激憤的關注焦點，是參院共和黨人正在加速確認的最高法院大法官提名 人艾咪．巴瑞特(Amy Coney Barrett)。

婦女大遊行的首度抗議活動始於川普 總統2017年就職典禮的第二天。儘管17日示威人數比2017年的歷史性大遊行來得少，但婦女權益倡導者仍自四面八方而來。華府的活動獲准1萬人參與，全國總計400多場遊行同步進行。

圖為在芝加哥市的示威者。(美聯社) 圖為在紐約市的示威者。(美聯社)

籲婦女投票 舉牌挺白賀配

大遊行以反川普和共和黨為基調，抗議大法官提名並呼籲婦女選民投票。與會者舉牌砲轟川普、支持民主黨總統候選人白登和競選搭檔賀錦麗(Kamala Harris)。還有許多示威者關注川普任內提名的第三位大法官巴瑞特和更保守的最高法院，會如何影響墮胎權。

在華府，生殖權利運動人士史普(Sonja Spoo)說：「川普要下台了，他沒得選擇。這是我們的選擇，我們會在11月3日把他投下台。」

來自馬里蘭州伊利卡市(Elicott City)26歲的巴納貝(Allison Barnabe)表示，她擔心「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)會被推翻，墮胎權可能受到侵害。她說：「我現在生活在一個令我擔憂的國家，我以前從來不需要擔憂；一想到就覺得很可怕。」

最高法院外 倡金斯柏遺願

示威群眾行至最高法院大樓外，已故大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)畫像遍布遊行隊伍中，有標誌提到金斯柏遺願：大法官提名應等選後再進行。

大選投票日只剩16天，連續第四年的「婦女大遊行」17日在華府及全國數百個城市舉行，成千上萬示威者在街頭反對川普連任及大法官提名人巴瑞特。圖為在首都聯邦最高法院前的示威者。(美聯社) 圖為在猶他州鹽湖城市的示威者。(美聯社)

國家婦女法律中心(National Women's Law Center)法蒂瑪·格雷夫斯(Fatima Goss Graves)表示，金斯柏是美國「基本權利的建築師」，巴瑞特會「破壞我們的權利」。她向群眾說：「她將破壞我們獲得生殖健康服務的機會，喪失對氣候變化的投票權。她甚至拒絕回答基本問題。」

華府外，紐約、費城、克里夫蘭、芝加哥等各城市都舉辦了遊行活動，傳達出同樣訊息。部分城市的示威者曾遇上反墮胎權利者聚集高呼「我們有投票權」和「羅訴韋德案必須翻案」。

參議院司法委員會計畫本周表決巴瑞特的提名，若獲通過，本月稍晚會進行全院表決。