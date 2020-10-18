連訪密西根、威州造勢 川普：我在提前投票中領先

新冠初癒的川普總統馬不停蹄跑競選行程。圖為白登前腳剛離開，川普總統17日在關鍵州之一的密西根州北岸市的機場競選台上拉票。(美聯社)

川普 總統17日先後到密西根州及威斯康辛州展開競選造勢活動，在這兩個中西部搖擺州份，他顯然傾向於採取恐懼策略。在密州馬斯基根(Muskegon)的集會上，他指責民主黨試圖抹去美國 歷史、清除美國價值觀並破壞美國生活方式。

川普試圖將民主黨描述成為摧毀美國歷史的反美十字軍激進分子；他更向溫和派選民喊話，表示他們有道義責任加入共和黨。他更聲稱在提前投票中，處於領先優勢。

對川普來說，密州與威州非常重要，在2016年的大選中，這兩個州對他入主白宮起著關鍵作用，但現在優勢開始轉向民主黨的白登 。

這些情況都是川普選情持續走低的反映；在最新的全國民意測驗中，川普不但落後於白登，就連數個關鍵搖擺州份，白登同樣領先。為此川普將本屬於中西部州的電視廣告費用大幅撤走，轉而投向佛州，北卡，亞利桑納、喬治亞以及賓州等陽光帶州；這個做法可能更讓他在密州及威州的選情不樂觀。

川普對新冠疫情處理不當成為他的弱點，其中威州16日的確診數字再創新高。過去一周，每日的死亡人數和住院人數也同樣屢創歷史新高。

不過，當川普從密州飛到威州，並在機場舉行集會時，仍然沒有戴口罩，支持者也絕大多數也沒戴口罩。

儘管川普最近感染新冠病毒，但保持著積極的競選計畫，他18日會到在內華達和亞利桑納舉行集會，周二返回賓州。

就目前情況而言，多個搖擺州對川普來說實在不妙。自1992年以來，喬州一直是共和黨的囊中物，但現在川普要在第二個任期要贏得喬州就顯得異常困難。

另外，川普有可能成為現代首位出現競選經費拮据的總統，他在競選初期積累巨大的現金優勢，但競選活動同樣花費至巨。相反地，白登一直採取低支出，加上捐款大量湧現，過去三個月，團隊籌得近10億元，在選前還有兩個多星期，白登仍然擁有巨大的現金優勢。