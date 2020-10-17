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川普身價36億 富比士卻曝他負債至少10億

記者顏伶如／綜合報導
川普。（美聯社）
川普。（美聯社）

富比士(Forbes)雜誌16日報導，對於川普總統負債多少，許多民眾都認為約在4億元左右，特別是川普15日晚間的里民大會上也提到這個數字，但實際上川普負債總金額至少10億元以上。

報導指出，從飯店、大樓、豪宅到高爾夫球場，川普手下有十多項資產都處於負債狀態，其中許多在聯邦政府的財產申報裡可以找到，累計金額為4億4700萬元。

然而，川普許多貸款並沒有完全透明化，許多真實內容其實尚未曝光，德意志銀行(Deutsche Bank)並非唯一一家願意借錢給川普的銀行，至少有其他六家金融機構都貸款給川普，其中兩家的貸款是在川普當選後才辦理或申請重整。

報導指出，某些傳言指稱川普已經「破產」，但根據富比士雜誌估計，川普身價約有36億元，扣除負債之後約剩25億元，仍然頗為可觀。

富比士列舉川普負債的主要項目包括：

•紐約市曼哈頓第六大道1290號(1290 Avenue of the Americas)大樓：川普負債2億8500萬元。川普持有這棟大樓的30%股份，貸款在2022年11月即將到期，利息為3.34%。2012年，川普與生意夥伴「沃納多地產信託」(Vornado Realty Trust)共同向四家金融機關申請到9億5000萬元貸款，其中包括中國銀行(Bank of China)。中國銀行今年4月接受新聞網站Politico訪問時說，已經把貸款轉賣其他機構。

•華盛頓特區川普國際飯店(Trump International Hotel Washington, D.C.)：川普負債1億7000萬元。這筆向德意志銀行申請的貸款採浮動利息，2024年即將到期。

•加利福尼亞街555號(555 California Street)摩天大樓：川普負債1億6200萬元。這棟位於舊金山的摩天大樓是川普與「沃納多地產信託」共同投資，川普擁有持股30％。貸款銀行目前無法確知，利息為5.1%，貸款將於明年9月到期。

•華爾街40號(40 Wall Street)曼哈頓大樓：川普負債1億3800萬元。由「階梯資本公司」(Ladder Capital)提供的貸款，利息3.665%，貸款將於2025年到期。

另外，川普在芝加哥、佛州棕櫚灘等地都有產業貸款。

位於紐約第五大道的川普大樓(Trump Tower)。(美聯社)
位於紐約第五大道的川普大樓(Trump Tower)。(美聯社)

川普 貸款 中國

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