川普身價36億 富比士卻曝他負債至少10億

川普。(美聯社)

富比士(Forbes)雜誌16日報導,對於川普 總統負債多少,許多民眾都認為約在4億元左右,特別是川普15日晚間的里民大會上也提到這個數字,但實際上川普負債總金額至少10億元以上。

報導指出,從飯店、大樓、豪宅到高爾夫球場,川普手下有十多項資產都處於負債狀態,其中許多在聯邦政府的財產申報裡可以找到,累計金額為4億4700萬元。

然而,川普許多貸款 並沒有完全透明化,許多真實內容其實尚未曝光,德意志銀行(Deutsche Bank)並非唯一一家願意借錢給川普的銀行,至少有其他六家金融機構都貸款給川普,其中兩家的貸款是在川普當選後才辦理或申請重整。

報導指出,某些傳言指稱川普已經「破產」,但根據富比士雜誌估計,川普身價約有36億元,扣除負債之後約剩25億元,仍然頗為可觀。

富比士列舉川普負債的主要項目包括:

•紐約市曼哈頓第六大道1290號(1290 Avenue of the Americas)大樓:川普負債2億8500萬元。川普持有這棟大樓的30%股份,貸款在2022年11月即將到期,利息為3.34%。2012年,川普與生意夥伴「沃納多地產信託」(Vornado Realty Trust)共同向四家金融機關申請到9億5000萬元貸款,其中包括中國 銀行(Bank of China)。中國銀行今年4月接受新聞網站Politico訪問時說,已經把貸款轉賣其他機構。

•華盛頓特區川普國際飯店(Trump International Hotel Washington, D.C.):川普負債1億7000萬元。這筆向德意志銀行申請的貸款採浮動利息,2024年即將到期。

•加利福尼亞街555號(555 California Street)摩天大樓:川普負債1億6200萬元。這棟位於舊金山的摩天大樓是川普與「沃納多地產信託」共同投資,川普擁有持股30%。貸款銀行目前無法確知,利息為5.1%,貸款將於明年9月到期。

•華爾街40號(40 Wall Street)曼哈頓大樓:川普負債1億3800萬元。由「階梯資本公司」(Ladder Capital)提供的貸款,利息3.665%,貸款將於2025年到期。

另外,川普在芝加哥、佛州棕櫚灘等地都有產業貸款。