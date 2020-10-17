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南卡葛理漢民調領先 肯州麥格拉斯募款大增

編譯樊蕙／綜合16日電
競選連任的南卡州聯邦參議員葛理漢，目前領先民主黨對手六個百分點。(美聯社)
競選連任的南卡州聯邦參議員葛理漢，目前領先民主黨對手六個百分點。(美聯社)

紐約時報和西耶納學院(New York Times/Siena College)民調顯示，爭取在南卡羅來納州連任的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)，領先民主黨對手哈里森(Jaime Harrison)六個百分點；另一方面，挑戰肯塔基州現任國會參議員麥康諾(Mitch McConnell)的民主黨候選人艾咪‧麥格拉斯(Amy McGrath)近期則募得大筆款項，有助於她打這場選戰。

這份民調也顯示，川普總統在南卡州以49%對41%、領先民主黨總統候選人白登(Joe Biden)八個百分點，而川普於2016年以14個百分點優勢在該州取勝。

紐時報導，葛理漢面臨生涯最艱困選戰，以46%對40%領先哈里森；而該民調也顯示，12%非裔選民尚未決定支持誰，而這些選民可能會支持非裔候選人哈里森。

自1976年前總統卡特(Jimmy Carter)以來，就沒有民主黨總統候選人在南卡州取勝過；但當地的非裔選民與白人可望讓南卡州成為決戰州。

葛理漢在川普2016年競選時曾是對他最嚴厲批評的人士之一，如今則變成川普最忠誠的支持者之一。

這樣的轉變，加上葛理漢偏好達成協議，讓極右派共和黨人對他產生懷疑，也讓他在面對挑戰時顯得脆弱。

肯塔基州女性民主黨人麥格拉斯，挑戰參院多數黨領袖麥康諾。(美聯社)
肯塔基州女性民主黨人麥格拉斯，挑戰參院多數黨領袖麥康諾。(美聯社)

而麥格拉斯則在取得最佳季度募款成績後，把部分競選經費用在16日播放的電視廣告，強調12日晚間電視辯論中雙方討論到新冠病毒時，麥康諾面臨的尷尬時刻。

當時麥格拉斯說，民主黨主導的眾院5月就通過追加紓困，而參議院本應為受疫情重創的肯塔基州提供更多紓困，卻「放假去了」；當下麥康諾卻笑了，在社群媒體引發熱議。

面對爭取第七個任期的麥康諾，麥格拉斯的挑戰相當不易。

國會參院多數黨領袖麥康諾，15日在家鄉肯塔基州拜票。( 美聯社)
國會參院多數黨領袖麥康諾，15日在家鄉肯塔基州拜票。( 美聯社)

播放新廣告的前一天，麥格拉斯競選團隊財報顯示，她在7月至9月間募得3680萬元；而麥康諾團隊先前則傳出於這段期間募得1560萬元。

麥康諾陣營也在競選廣告中，攻擊麥格拉斯支持墮胎權的立場；在立場傾向保守派的肯塔基州，墮胎是相當敏感的議題。

截至9月底，麥格拉斯團隊掌握將近2000萬元經費，而麥康諾團隊則掌握1380萬元。

麥康諾 民主黨 南卡羅來納州

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