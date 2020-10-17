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搞笑網站「巴比倫蜜蜂」發假新聞 川普竟上當

記者顏伶如／綜合報導
搞笑網站「巴比倫蜜蜂」(The Babylon Bee)有關川普與白登的橋段，川普總統竟信以為真，引述為消息來源。(Getty Images)
搞笑網站「巴比倫蜜蜂」(The Babylon Bee)有關川普與白登的橋段，川普總統竟信以為真，引述為消息來源。(Getty Images)

「洋蔥新聞」(The Onion)、「巴比倫蜜蜂」(The Babylon Bee)等搞笑網站，常以新聞事件做為素材，發布達到博君一笑效果的假新聞橋段；但「巴比倫蜜蜂」一則惡整文章：「推特關閉整個系統以減緩不利白登的負面新聞傳播」，卻讓川普總統信以為真，在16日上午的推文中引述為消息來源，並寫道「歷史上從沒見過這樣的事」、「為什麼推特要這麼做」。

推特15日發生當機事件後，「巴比倫蜜蜂」網站推出一則惡整新聞，標題為「推特關閉整個系統以減緩不利白登的負面新聞傳播」(Twitter Shuts Down Entire Network To Slow Spread Of Negative Biden News)。

川普見獵心喜，在未查證下16日上午就在推特發文寫道：「推特關閉整個系統以減緩不利白登的負面新聞傳播。哇！歷史上從沒見過這樣的事。這包括他昨天晚上接受採訪表現很差。為什麼推特要這麼做。要加強檢視瞌睡老喬(Sleepy Joe)跟大型科技公司。」

「巴比倫蜜蜂」為保守派諷刺網站，發文內容喜歡拿民主黨、自由派人士開玩笑。在「巴比倫蜜蜂」的推特自我介紹欄中註明，發表內容的定位為「您可以相信的假新聞」。

川普把「巴比倫蜜蜂」假新聞當成真實新聞，引起推特網友議論紛紛。白宮16日上午面對媒體記者採訪詢問時並未回應。

惡整新聞獲得川普分享後，「巴比倫蜜蜂」網站16日上午轉推了2018年的惡稿標題「川普總統宣布巴比倫蜜蜂是他最信賴的新聞來源」(President Trump Declares The Babylon Bee His Most-Trusted News Source)。

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