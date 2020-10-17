「台成豪豬 獅不招惹」 美官員指現階段中國無意侵台

白宮國安顧問歐布萊恩16日表示，若台灣成為豪豬，獅子就不會喜歡去招惹，台灣要研究一些策略，嚇阻中國採取兩棲登陸或灰色地帶的行動。(美聯社)

白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)16日表示，即便有大量飛彈對準台灣 ，現階段中國 可能還無意侵略台灣或對台發動兩棲登陸行動，但隨著中國軍力擴張，也許10年到15年後，中國將處於更優勢的位置。

歐布萊恩也說，不評論美國 會如何因應兩岸變局，但是美國手上有很多可運用的工具，若美國加入，對中國來說，就會非常危險。

歐布萊恩說，外交孤立、禁運和灰色地帶的行動，都會讓中國招致自由世界的反感，最後被孤立的可能是中國自己；中國有能力發動灰色地帶的行動，現在在南海的行動就是，因此美國必須密切注意狀況發展。

解放軍軍機頻擾台，台灣一架要飛往東沙的軍包機在當地15日被香港區管中心拒絕，要求返航，也引發關注；歐布萊恩7日參加拉斯維加斯內華達大學活動時警告北京，不要嘗試武力奪取台灣，並鼓勵台灣投入更多國防經費。

此外，歐布萊恩美東時間16日參加阿斯本研究所(Aspen Institute)舉辦的一項活動，被問到若美中是否可能因為台灣發生衝突，若中國採取行動，美國是否準備協助台灣時表示，台灣應自我強化防禦工事，包括強化不對稱戰力，及發展反介入區域阻絕策略，嚇阻中國採行兩棲登陸或灰色地帶行動。

歐布萊恩舉例說，灰色地帶行動是指透過經濟手段，或類似禁運等方式，孤立台灣。

歐布萊恩也說，他不認為中國會在此時發動，或是準備好要對台灣發動兩棲登陸行動，因台灣少有適合登陸的沙灘，可能就4個到5個，現階段對中國來說採取這種方式太難，北京也要考慮美國會如何反應。

「當然中國也可以使用飛彈殲滅台灣，但我不知道他們這樣做，能獲得什麼。」歐布萊恩說。

歐布萊恩表示，台灣需要強化自己的防衛能力，現在台灣國防預算越來越接近國內生產毛額(GDP)2%，考慮到解放軍的擴張，台灣需要超越現在的水準。

歐布萊恩重申，若台灣成為豪豬，獅子就不會喜歡去招惹，台灣要研究一些不對稱和反介入區域阻絕策略，嚇阻中國採取兩棲登陸或灰色地帶的行動。

隨著兩岸緊張情勢升高，美國華府開始討論放棄戰略模糊策略以嚇阻中國，歐布萊恩並未在近日談話中言明或暗示要放棄戰略模糊政策，而是重申台灣應該自我強化，進行軍事改革。