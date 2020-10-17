我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

「台成豪豬 獅不招惹」 美官員指現階段中國無意侵台

記者張文馨／華盛頓報導
白宮國安顧問歐布萊恩16日表示，若台灣成為豪豬，獅子就不會喜歡去招惹，台灣要研究一些策略，嚇阻中國採取兩棲登陸或灰色地帶的行動。(美聯社)
白宮國安顧問歐布萊恩16日表示，若台灣成為豪豬，獅子就不會喜歡去招惹，台灣要研究一些策略，嚇阻中國採取兩棲登陸或灰色地帶的行動。(美聯社)

白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)16日表示，即便有大量飛彈對準台灣，現階段中國可能還無意侵略台灣或對台發動兩棲登陸行動，但隨著中國軍力擴張，也許10年到15年後，中國將處於更優勢的位置。

歐布萊恩也說，不評論美國會如何因應兩岸變局，但是美國手上有很多可運用的工具，若美國加入，對中國來說，就會非常危險。

歐布萊恩說，外交孤立、禁運和灰色地帶的行動，都會讓中國招致自由世界的反感，最後被孤立的可能是中國自己；中國有能力發動灰色地帶的行動，現在在南海的行動就是，因此美國必須密切注意狀況發展。

解放軍軍機頻擾台，台灣一架要飛往東沙的軍包機在當地15日被香港區管中心拒絕，要求返航，也引發關注；歐布萊恩7日參加拉斯維加斯內華達大學活動時警告北京，不要嘗試武力奪取台灣，並鼓勵台灣投入更多國防經費。

此外，歐布萊恩美東時間16日參加阿斯本研究所(Aspen Institute)舉辦的一項活動，被問到若美中是否可能因為台灣發生衝突，若中國採取行動，美國是否準備協助台灣時表示，台灣應自我強化防禦工事，包括強化不對稱戰力，及發展反介入區域阻絕策略，嚇阻中國採行兩棲登陸或灰色地帶行動。

歐布萊恩舉例說，灰色地帶行動是指透過經濟手段，或類似禁運等方式，孤立台灣。

歐布萊恩也說，他不認為中國會在此時發動，或是準備好要對台灣發動兩棲登陸行動，因台灣少有適合登陸的沙灘，可能就4個到5個，現階段對中國來說採取這種方式太難，北京也要考慮美國會如何反應。

「當然中國也可以使用飛彈殲滅台灣，但我不知道他們這樣做，能獲得什麼。」歐布萊恩說。

歐布萊恩表示，台灣需要強化自己的防衛能力，現在台灣國防預算越來越接近國內生產毛額(GDP)2%，考慮到解放軍的擴張，台灣需要超越現在的水準。

歐布萊恩重申，若台灣成為豪豬，獅子就不會喜歡去招惹，台灣要研究一些不對稱和反介入區域阻絕策略，嚇阻中國採取兩棲登陸或灰色地帶的行動。

隨著兩岸緊張情勢升高，美國華府開始討論放棄戰略模糊策略以嚇阻中國，歐布萊恩並未在近日談話中言明或暗示要放棄戰略模糊政策，而是重申台灣應該自我強化，進行軍事改革。

台灣立榮航空飛往東沙(圖)的軍包機，15日被拒絕進入香港飛航情報區後掉頭飛回台灣...
台灣立榮航空飛往東沙(圖)的軍包機，15日被拒絕進入香港飛航情報區後掉頭飛回台灣，在兩岸關係緊張此刻備受關注。（本報資料照片）

台灣 中國 美國

上一則

川普「翻盤」希望落空…輝瑞最快11月下旬申請使用疫苗

下一則

搞笑網站「巴比倫蜜蜂」發假新聞 川普竟上當

延伸閱讀

美要關孔子學院 中網民支持者眾：浪費納稅錢，趕緊關

美要關孔子學院 中網民支持者眾：浪費納稅錢，趕緊關
美官員：台如是豪豬 獅不會去招惹 兩棲侵台機會不大

美官員：台如是豪豬 獅不會去招惹 兩棲侵台機會不大
抵禦中國威脅！美國擴大納入保護的關鍵科技範圍

抵禦中國威脅！美國擴大納入保護的關鍵科技範圍
「你的朋友朱利安尼已被俄人員擺平了」白宮去年獲警告

「你的朋友朱利安尼已被俄人員擺平了」白宮去年獲警告

熱門新聞

陸戰隊一等兵揚言槍殺華人 要中國為疫情「付出代價」

2020-10-09 19:09
川普總統染疫後第一場戶外大型造勢競選，12日傍晚在中佛州大城奧蘭多市史丹福國際機場機棚舉行。(路透)

「紐約、加州下地獄」川普佛州拉票 1天發推51次

2020-10-12 21:16
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25
紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

2020-10-16 22:00
川普總統訂於周六在白宮出席一場公開活動，圖為他在第一場總統候選人辯論會當天攜夫人梅蘭妮亞走過白宮南草坪，並揮手向民眾致意。(Getty Images)

川普急造勢 今邀2000人到白宮…踩兩條紅線 挨批太魯莽

2020-10-10 02:30
紐約郵報爆料，指白登(左)在副總統任內，經兒子杭特(右)介紹認識烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管，且對烏克蘭政府施壓；紐約郵報這篇報導，遭臉書以缺乏證據，限制分享。圖為白登父子一起觀賞籃球比賽。(路透)

紐郵爆白登與兒「電郵門」 臉書推特限制分享 川普開罵

2020-10-14 23:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口