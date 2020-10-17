調查歐亞15國 台灣成唯一「挺川」大於「挺白」國家

跨國民調機構「輿觀」發布歐洲7國與亞太8國和地區調查，結果台灣不僅是亞太地區最多的「川粉」，也是這兩波調查對象中，唯一川普支持度超過白登的國家。(取材自「輿觀」網頁)

美國總統選舉引發全球關注，跨國民調機構「輿觀」(YouGov)8日和15日分別發布歐洲7國與亞太8國和地區調查，結果在台灣 有42%民眾支持共和黨的川普 總統，30%挺民主黨總統候選人白登 ；台灣不僅有亞太地區最多的「川粉」，也是這兩波調查對象中，唯一川普支持度超過白登的國家。

歐洲7國 白登大幅領先

根據輿觀發布的報告，台灣受訪者認為，川普擔任美國總統對台灣的影響是利大於弊(45%對33%)；台灣受訪者認為若白登執政，則情況發生變化，26%認為有利，28%認為不利。

但問到這兩位總統候選人執政對個人的影響，僅27%的台灣受訪者認為川普執政帶來好處，29%認為反而更差。

不過，台灣受訪者對川普的執政，負面評價反而高於正面。

輿觀8日公布對歐洲的調查，英國、法國、德國、西班牙、義大利和瑞典民眾都希望白登勝選，且川普和白登在歐洲人心中支持度懸殊，白登領先川普38至74個百分點不等，丹麥有8成民眾支持白登。

川普東南亞支持度慘澹

輿觀這次調查亞太地區8個國家和區域的民眾偏好；白登在新加坡、印尼、馬來西亞和澳洲均有6成以上的支持度；在新加坡、印尼和馬來西亞，川普只有9%到12%的支持度，馬來西亞民眾對川普的支持度最低。

除了台灣，白登在亞太地區領先川普6到54個百分點不等；白登領先差距最小的情況出現在香港，白登獲得42%支持，川普36%，兩人相差也有6個百分點；台灣調查結果則是希望川普當總統高於白登。

問到誰會贏得這場選舉，川普的看好度在每個地區皆有成長，但也僅香港出現翻轉，看好川普連任大於白登勝選(47%對45%)；有關看好度，42%的台灣受訪者看好川普，30%認為白登有機會。

在多數地區，對川普擔任美國總統的形容，負面大於正面，幾乎過半數的民眾認為川普「可憐」(poor)或「可怕」(terrible)。

川普執政在菲律賓、香港和台灣獲得較多的正面評價，均為兩成左右，同時也有更多的民眾不認同川普執政。

正面看白登當選 台港例外

民調結果顯示，19%的台灣民眾認為川普做得不錯，40%認為普通，10%不知道，30%認為可怕；20%的香港民眾肯定川普施政，26%認為普通，6%不知道，48%評價為可怕。

問到白登當選的假設情況，亞太地區受訪者在此題回答不知道的比率在21%到42%之間，多數地區受訪者仍給予正面評價大於負面，只有台灣和香港例外。

根據調查結果，14%台灣民眾認為若白登執政可以做得不錯，42%認為一般，31%不知道，13%給出負面評價。

被問到川普對整個世界帶來的影響，友川的台灣和其他地區一樣，負面評價多於正面。

台灣和香港的例外，也出現在受訪者如何評價候選人選舉過程中的表現，雖然多數受訪者認為，川普並不誠實，但在香港和台灣，各有24％和26%的受訪者肯定川普「誠實」。

這次跨國比較的調查結果，訪問了1033位台灣人，1032位香港人，澳洲、新加坡、馬來西亞和菲律賓受訪者超過1000人，印尼和泰國超過2000人受訪，民調執行期間為上月24日至本月5日。